به گزارش خبرنگار مهر، سیداسکندر صدایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان با اشاره به پرسش بنیادین توسعه اظهار کرد: تجربههای جهانی و مطالعات ملی نشان میدهد که تفاوت میان مناطق توسعهیافته و توسعهنیافته، نه در منابع، اقلیم یا فرهنگ، بلکه در کیفیت نهادسازی و کارآمدی نظام تصمیمگیری ریشه دارد.
وی با استناد به نظریات اقتصاددانان برجسته افزود: بررسی تمدنها و کشورهای مختلف نشان میدهد راز موفقیت یا شکست در توسعه، در استقرار نهادهای کارآمد نهفته است؛ نهادهایی که مجموعهای از قوانین، مقررات، ساختارها و سازوکارهای اجرایی را شامل میشوند و میتوانند مسیر توسعه را هموار یا مسدود کنند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با تأکید بر نقش مردم در توسعه پایدار اظهار کرد: توانمندسازی جامعه، میدان دادن به بخش خصوصی، کاهش انحصارها، تقویت آزادی اطلاعات و توجه به رسانه و آموزش، از ارکان اصلی نهادسازی توسعهمحور است و بدون این مؤلفهها، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
صدایی با اشاره به شرایط پیچیده و متحول دنیای امروز گفت: پدیدههای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناوری با شتابی بیسابقه در حال تغییر هستند و همین مسئله، ضرورت مدیریت علمی و برنامهریزی مبتنی بر دادههای دقیق، صحیح و بهروز را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: در مدیریت علمی، برنامهریزی جایگاه محوری دارد و برنامهریزی زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه اطلاعات قابل اعتماد و روزآمد استوار باشد. در این میان، حکمرانی دادهمحور بهعنوان رویکردی نوین در جهان مطرح شده که یکی از مهمترین ارکان آن، اطلاعات مکانی است.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه مکان و فضا، ظرف مشترک همه فعالیتهای انسانی است، اظهار کرد: توازن میان ظرف و مظروف، نقش تعیینکنندهای در پایداری توسعه دارد و علوم و دادههای مکانی امکان شناخت دقیق فضاهای جغرافیایی، تحلیل وضعیت موجود و آیندهنگری را فراهم میکنند.
صدایی با اشاره به توصیههای سازمان ملل متحد در حوزه توسعه پایدار افزود: توسعه سامانههای اطلاعات مکانی، بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، و ایجاد ساختارهای منسجم برای مدیریت دادههای مکانی، از الزامات تصمیمسازی کارآمد در سطح ملی و منطقهای است.
وی درباره سامانه زیرساخت دادههای مکانی (SDI) توضیح داد: این سامانه که نسخه تکاملیافته GIS بهشمار میرود، امکان تجمیع، بارگذاری و تحلیل حجم عظیمی از دادههای اقتصادی، اجتماعی و فضایی را در قالب یک بستر شبکهای و از طریق ژئوپورتال فراهم کرده و همه دستگاههای اجرایی میتوانند از آن بهرهمند شوند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور اظهار کرد: با استفاده از این سامانه میتوان آخرین وضعیت جمعیت، زیرساختها، راهها، آموزش، بهداشت، محیطزیست، کشاورزی و سایر کاربریهای هر روستا یا منطقه را بهصورت لایهای مشاهده و بر مبنای آن، تصمیمسازی دقیق و آیندهنگر انجام داد.
صدایی با اشاره به ظرفیتهای فنی و تخصصی سازمان نقشهبرداری کشور گفت: بیش از ۶ میلیون تصویر هوایی اسکن و مدلسازیشده، ایستگاههای ژئودینامیکی و ثقلسنجی، و تولید اطلسهای تخصصی از جمله اطلس فرونشست زمین، پشتوانهای مهم برای پایش تغییرات سطح زمین، تحلیل مخاطرات و تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی است.
وی افزود: نتایج پایشهای انجامشده در قالب اطلس فرونشست کشور، به دولت و دستگاههای اجرایی ارائه شده و این دادهها میتواند مبنای تصمیمگیریهای میانمدت و بلندمدت برای مدیریت مخاطرات زمینپایه در استانها باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: تمامی ظرفیتها، سامانهها و توان تخصصی سازمان نقشهبرداری کشور در راستای توسعه استان گلستان در اختیار مدیریت استان قرار دارد و با توجه به ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی، انسانی و تمدنی این استان، میتوان با اتکا به مطالعات آمایشی و دادههای مکانی، مسیر توسعه پایدار را با اطمینان بیشتری دنبال کرد.
نظر شما