https://mehrnews.com/x39Bt2 ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱ کد مطلب 6656650 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱ مرکز ICT قرنآباد بعد از ۱۷ سال بازگشایی شد گرگان- نخستین مرکز ICT روستایی کشور بعد از ۱۷ سال، در قرنآباد به همت جوانان محلی بازگشایی شد. دریافت 68 MB کد مطلب 6656650 کپی شد مطالب مرتبط وزیر ارتباطات: ابایی از عذرخواهی از مردم نداریم عبدلیانپور: ناآگاهی حقوقی علت اصلی پروندههای کثیرالشاکی است دولت تا ۱۴۰۵ ناترازی انرژی را به طور کامل حل میکند برچسبها گلستان گرگان ارتباطات و فناوری اطلاعات
نظر شما