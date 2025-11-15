  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

مرکز ICT قرن‌آباد بعد از ۱۷ سال بازگشایی شد

مرکز ICT قرن‌آباد بعد از ۱۷ سال بازگشایی شد

گرگان- نخستین مرکز ICT روستایی کشور بعد از ۱۷ سال، در قرن‌آباد به همت جوانان محلی بازگشایی شد.

دریافت 68 MB
کد مطلب 6656650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها