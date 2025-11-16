به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، در خصوص جنجال‌های به وجود آمده در خصوص رفتارهای شجاع خلیل زاده در اینستاگرام گفت: با توجه به جمیع شواهدی که وجود دارد و فشاری که روی برخی بازیکنان بخصوص کاپیتان‌ها به وجود می‌آید می‌توانیم کمک کنیم تا امثال شجاع خلیل زاده با آرامش و فراغ بال بیشتری گام بردارند. فضای فعلی که در تیم ملی وجود دارد به عشق پیراهن تیم ملی است. ایراد و اشتباه وجود دارد و خود من از همه، تقصیرم بیشتر است. شاید ظن و گمانی که شجاع‌ها می‌توانند داشته باشند در گفتگوی اجتماعی باید برطرف شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران برای فیفادی‌های آینده که از فروردین ماه سال آینده از سر گرفته می‌شود، گفت: هرگونه اعلام رسمی یا شبه رسمی ممکن است مباحث را دچار اختلال کند. حریفان اروپایی مد نظر هستند و کادر فنی هم طبق برنامه خودش بازی‌های آسیایی و آفریقایی انجام داد. در ادوار گذشته هم ابتدا قرعه کشی انجام می‌شد و سپس تصمیم‌گیری می‌کردند. در قرعه کشی‌ها بازی‌های دوستانه تنظیم می‌شد و همان روز با هم برنامه‌ریزی می‌کنند. قطعا برای حریفان اروپایی هم بازی با تیم‌های آسیایی مهم است.