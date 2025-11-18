اسماعیلی: وصول مطالبات معوق ستون اصلی تأمین منابع مالی شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست کمیته مطالبات شورا با اشاره به اهمیت تقویت منابع درآمدی شهرداری از مسیر وصول معوقات اظهار داشت: وصول به‌موقع مطالبات، بخش مهمی از توان مالی شهرداری را تضمین کرده و نقش مستقیم در پرداخت حقوق کارکنان و استمرار طرح‌های عمرانی و خدماتی دارد.

وی هدف از تشکیل کمیته مطالبات را پیگیری منسجم و مستمر بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد و افزود: این موضوع با همراهی اعضای شورای شهر و همکاری مدیران شهرداری با جدیت دنبال می‌شود.

اسماعیلی تقویت منابع مالی شهرداری از طریق وصول مطالبات را یکی از گام‌های مهم در تحقق عدالت سازمانی دانست و گفت: شفاف‌سازی و احقاق حقوق شهرداری، علاوه بر حمایت از معیشت کارکنان، زمینه را برای توسعه زیرساخت‌های شهری و اجرای پروژه‌های جدید فراهم می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج در ادامه بر ضرورت سرعت‌بخشیدن به فرآیند وصول معوقات دستگاه‌های اجرایی تأکید و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مالی شهرداری با وصول این مطالبات قابل حل است و توان مدیریتی شهرداری را در اداره امور شهری افزایش می‌دهد.

وی یادآور شد: موضوع مطالبات معوقه شهرداری بارها در جلسات شورا مورد تأکید قرار گرفته و پیگیری آن در دستور کار مستمر مدیریت شهری قرار دارد.

اسماعیلی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود خاطرنشان کرد: استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای وصول مطالبات، اقدامی ضروری است تا فشار مالی کمتری بر شهرداری وارد شود و روند اداره شهر با خلل مواجه نگردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان همواره جزو اولویت‌های شورای شهر بوده و تأخیر در این امر می‌تواند آسیب‌های جدی به مجموعه شهرداری وارد کند.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار تلاش‌ها و وصول اصولی مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی، وضعیت مالی شهرداری بهبود یافته و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و افزایش رضایتمندی کارکنان فراهم شود.