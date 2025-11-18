اختصاص ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار مشاغل خانگی در شهرستان کیار

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با فرماندار شهرستان کیار و جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان، اظهار کرد: موارد خوبی در این جلسه مطرح و نکات و موضوعات سازنده‌ای از سوی اعضای کارگروه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این جلسه مبلغ ۱۳ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی برای شهرستان کیار اختصاص یافت.

قنبری بیان کرد: تأکید این کارگروه بر جذب مبلغ تصویب شده بود چرا که اعتبارات سال آینده نیز بر اساس عملکرد شهرستان در جذب اعتبارات امسال تعیین خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال این مبلغ در حوزه مشاغل خانگی جذب شود.

قنبری اظهار کرد: موضوع دوم جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کیار، ایجاد فرصت‌های شغلی شهرستان بود که مقرر شد با اهتمام دستگاه‌های مربوط تا پایان سال محقق شود.