برنامه ۳ ساله محسن خلیلی برای پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محسن خلیلی در نخستین گفتوگو پس از انتصاب خود در سمت جدید گفت: حضور در پرسپولیس عزیز، چه حسی غیر از خوشحالی میتواند ایجاد کند. خوشحال هستم که باز فرصتی داده شد و مایه افتخار است که در کنار باشگاه محبوبم و هواداران باشم. در عین حال یک حس مسئولیت سنگین وجود دارد. یک پست و یک چالش جدید را پیش رو دارم. من هم که از چالشهای کاری استقبال میکنم و برای اینکه بتوانم برنامههای خود را اجرا کنم، تلاش خواهم کرد. از هیئت مدیره و مدیرعامل هم بابت اعتمادی که دارند تشکر میکنم. امیدوارم بتوانم خواستههای این عزیزان که در جلسات مطرح شد و البته انتظارات هواداران را برآورده کنم.
معاون جدید ورزشی باشگاه پرسپولیس در خصوص برنامه سه ساله خود که ارائه داده است؛ تصریح کرد: طرح چشم انداز سه ساله خواهیم داشت. برنامهای که به باشگاه ارائه شد در این راستا است. این برنامه بعد از تدوین و تصویب، نقشه راه باشگاه خواهد بود. تقریباً همه موضوعات در آن دیده شده است. انشاءالله با حمایت هواداران، باشگاه و سهامداران این برنامهها را برای پیشرفت و ارتقا در ساختار و سازماندهی باشگاه به انجام برسانیم.
او با تأیید خبر مهر مبنی بر «بازگشت محسن خلیلی به پرسپولیس با اختیار کامل در مورد چند پست» یادآور شد: معاونت ورزشی در ساختار باشگاهها یکی از حساسترین پستها است. تمام فعالیتهای ورزشی باشگاه در همه حوزهها و ردهها مانند تیم بزرگسالان، آکادمی باشگاه، تیم بانوان، بخش مدیریتی و فنی آنها و حتی مسائلی چون امور پزشکی تحت نظارت معاونت ورزشی قرار دارند. با این اوصاف انتظارات و مسئولیت بالایی وجود دارد. همچنین باید ارتباط خوب و سازمانیافتهای را بر اساس ساختار سازمانی از این طریق بین تیمها و مدیریت عالی باشگاه ایجاد کنیم. باشگاه روی نظاممند بودن فعالیتها تأکید ویژه دارد که مورد توجه خود من هم هست.
خلیلی درباره موضوع نقل و انتقالات باشگاه نیز گفت: چند سرفصل به جهت استراتژیک بودن از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که یکی از آنها همین موضوع نقل و انتقالات است. اجازه بدهید بهجای صحبت کردن، هواداران نتیجه را در عمل ببینند. هدف این است که نقل و انتقالات از شرایطی که تاکنون وجود داشته است به یک وضعیت ساختارمند بدل شود. بهزودی اتفاقات خوبی در این بخش رخ خواهد داد تا خیال هواداران را از خیلی جهات راحتتر کند. باید یک سازمان منظم و منضبط ایجاد شود که منطبق بر متد و روشهای نوین دنیا باشد و یادگار خوبی برای آینده پرسپولیس بر جا بماند.
او درباره اهمیت موفقیت تیم بزرگسالان خاطرنشان کرد: حساسترین بخش و ویترین کار، مخصوصاً در پرسپولیس، تیم بزرگسالان یا همان تیم اصلی است. خواست هواداران این است که تیم باید بهترین نتایج را بگیرد، صدرنشین باشد و عناوین قهرمانی را کسب کند. البته رقبا هم با تمام توان برای این اهداف تلاش میکنند. حساسیت باشگاه روی این بخش زیاد است و تأکید زیادی روی آن دارند. قطعاً یکی از مهمترین بخشهای کار معاونت ورزشی همین تیم بزرگسالان است. رابطه تنگاتنگی ایجاد خواهد شد تا هم ارتباط قوی حاکم باشد و هم همه امور با دقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. جلسات پیدرپی با سرمربی و مدیر تیم خواهیم داشت و سعی میکنیم یک پل ارتباطی خوب بین تیم و باشگاه ایجاد کنیم.
خلیلی در خصوص ایجاد تیم «ب» برای پرسپولیس یادآور شد: تیم «ب» میتواند فرصتهای جدیدی را بهویژه با استفاده از ظرفیت خروجی آکادمی برای باشگاه ایجاد کند. ضمن اینکه بخشی از فرایند آمادهسازی بازیکنان جوان است تا بتوانند بهعنوان بازیکن مؤثر به تیم اصلی و اصولا سطح اول فوتبال، اضافه شوند. البته در تلاش هستیم ابتدا زیرساخت لازم را فراهم آوریم و فصل آینده نسبت به تشکیل تیم اقدام کنیم.
معاون ورزشی پرسپولیس درخصوص ساماندهی مدارس فوتبال این باشگاه تاکید کرد: موضوع مهمی است و باید از وضعیت فعلی خارج شویم. فرایند و سازمان کاری تعریف میشود که باشگاه بتواند روی عملکرد کمی و کیفی مدارس فوتبال نظارت داشته باشد و در بخش آموزش استانداردهایی تعریف شود. در گذشته این ایده را دنبال میکردیم و اکنون باشگاه خواهان اجرای آن است. مدارس فوتبال تحت مدیریت واحدی قرار میگیرند تا به پایگاههای استعدادیابی تبدیل شوند. طرح جامعی وجود دارد و باشگاه اقداماتی را برای طراحی اپلیکیشن و سایت اختصاصی از قبل دنبال کرده است.
