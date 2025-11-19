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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

بیانیه نقل و انتقالاتی پرسپولیس در مورد لیست ورود و خروج اوسمار

بیانیه نقل و انتقالاتی پرسپولیس در مورد لیست ورود و خروج اوسمار

باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که سرمربی تیم فوتبال این باشگاه هنوز لیست نفرات ورودی و خروجی خود را اعلام نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در شرایطی که چند هفته‌ای تا نیم فصل باقی مانده، طی روزهای اخیر شاهد مطرح شدن اسامی بازیکنان داخلی و خارجی برای انتقال به پرسپولیس بوده‌ایم.

این درحالی است که اوسمار ویرا هنوز لیستی به باشگاه ارائه نداده و به نظر می‌رسد با توجه به بازی‌های حساس باقی مانده در لیگ و جام حذفی، این خبرها بیشتر برای برهم زدن آرامش و مجموعه بازیکنان و مجموعه تیم و باشگاه است.

از این رو باشگاه پرسپولیس با رد تمام شایعات نقل و انتقالاتی مطرح شده روزهای اخیر و تاکید بر این که هنوز فعالیت خود را برای پنجره زمستانی آغاز نکرده، اعلام می‌دارد؛ هرگونه فعالیت نقل و انتقالاتی از طریق رسانه رسمی باشگاه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6661328

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