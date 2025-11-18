هلاکت یک صهیونیست در گوش عتصیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی جزئیات جدیدی از عملیات ضدصهیونیستی در گوش عتصیون در جنوب بیت لحم در کرانه باختری منتشر کردند.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند: در این عملیات یک اسرائیلی کشته شده و دو نفر دیگر به شدت مجروح شده است. نفر چهارم نیز جراحت خفیف دارد.

برخی منابع صهیونیستی از افزایش شمار مجروحان این عملیات به هشت نفر خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که به دنبال کشف مواد منفجره در داخل خودروی متعلق به مجریان عملیات شهادت طلبانه در گوش عتصیون، کارشناسان موارد منفجره به محل حادثه اعزام شده‌اند.

منابع صهیونیستی از شهادت مجریان این عملیات خبر دادند.

این درحالی است که دقایقی قبل منابع صهیونیستی از عملیات زیرگیری و حمله با سلاح سرد به شهرک نشینان صهیونیستی در گوش عتصیون در جنوب بیت لحم در کرانه باختری خبر داده بودند.