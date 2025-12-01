به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که دقایقی پیش نیروهای این رژیم پس از دریافت گزارشی درباره عملیات زیرگیری در منطقه چهار راه یهودا در کرانه باختری به محل اعزام شدند و نیروها به سوی عامل حادثه تیراندازی کردند.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد: نیروهای ما در حال انجام عملیات جستوجوی گسترده برای یافتن عامل حادثه هستند.
روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم نیز نوشت که محورهای الخلیل مسدود شده و ارزیابیها نشان میدهد که عامل زیرگیری با توجه به اینکه در حمله نظامیان زخمی شده، به شهر رفته است.
زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در عملیات زیرگیری در الخلیل
ارتش رژیم اسرائیل تأیید کرد که یک نظامی زن در عملیات زیرگیری در چهار راه یهودا در منطقه الخلیل زخمی شده است.
ارتش این رژیم افزود: نظامیان به سوی مجری عملیات زیرگیری در الخلیل شلیک کردند و عملیات جستوجو برای یافتن وی ادامه دارد.
ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام شلیک به سوی مجری عملیات زیرگیری در الخلیل ادعا کرد که این رژیم شلیک به مجری عملیات را رصد کرده است.
واکنش حماس به عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری
جنبش مقاومت حماس نیز در بیانیهای به عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری واکنش نشان داد و تاکید کرد: این عملیات در الخلیل در چارچوب حق مشروع ملت ما برای مقاومت و در واکنش به آنچه اشغالگران هر روز از کشتار، اعدامهای میدانی، یورشها، تخریب منازل مسکونی و تجاوزات سازمانیافته در غزه و کرانه باختری مرتکب میشوند، صورت میگیرد.
این جنبش اعلام کرد: افزایش عملیات مقاومت در کرانه باختری نتیجه مستقیم تشدید یورش سرکوبگرانه اشغالگران و تلاش آنان برای حذف آرمان فلسطین از طریق یهودیسازی، شهرکسازی، الحاق و تحمیل شرایط با زور است؛ مسألهای که نشان میدهد، مردم فلسطین تسلیم سیاست سرکوب نخواهد شد.
