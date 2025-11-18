به گزارش خبرنگار مهر، علی اسدی ظهر امروز سه‌شنبه در نشست «جام رسانه امید» اظهار کرد: شبکه برق خوزستان رتبه سوم تولید انرژی و رتبه دوم مصرف را در کشور دارد و مسئولیت تأمین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را در پنج درصد مساحت کشور بر عهده گرفته است.

وی افزود: شبکه برق خوزستان با خطوط ارتباطی احداث‌شده، قابلیت تبادل انرژی با برق‌های منطقه‌ای باختر، غرب، اصفهان و فارس را دارد و همچنین دو خط انتقال برق با کشور عراق در اختیار دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به مصرف بالای این شبکه گفت: در تابستان گذشته نیاز مصرفی شبکه تحت نظارت این شرکت به ۱۰ هزار و ۶۶۳ مگاوات رسید؛ بخشی از این برق توسط نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین می‌شود که در شرایط خشکسالی با محدودیت تولید مواجه هستند.

اسدی با بیان اینکه تابستان ۱۴۰۴ با گرمای بی‌سابقه‌ای همراه بود، افزود: ۴۳ روز دمای بالای ۵۰ درجه ثبت شد که نسبت به سال قبل رشدی ۸۷ درصدی داشت و همین موضوع موجب افزایش مصرف برق، عمدتاً در بخش سرمایشی شد.

وی تصریح کرد: بخش خانگی در تابستان ۷۰ درصد برق استان را مصرف می‌کند و ۳۰ درصد مربوط به سایر بخش‌هاست؛ در حالی که در زمستان سهم صنایع به ۵۰ درصد می‌رسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ادامه داد: برای تأمین برق تابستان ۱۴۰۴، وزارت نیرو ۳۱ پروژه معادل ۲۰ درصد پروژه‌های کشور را به این شرکت ابلاغ کرد که حدود ۹۰ درصد آن محقق شد. برای تابستان ۱۴۰۵ نیز ۳۰ درصد پروژه‌های حیاتی کشور در حوزه برق منطقه‌ای خوزستان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای ۶۴ پروژه حیاتی در شبکه برق خوزستان، گفت: این موضوع نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این شبکه در سطح ملی است.

اسدی همچنین از سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه انرژی‌های پاک خبر داد و افزود: از ۴۰ نیروگاه خورشیدی دارای موافقت اصولی در کشور، چهار نیروگاه با ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات مربوط به خوزستان است و هفت ساختگاه نیز برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان شناسایی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان به دلیل انجام اصولی وظایف محوله، چهار سال متوالی رتبه اول جشنواره شهید رجایی استان را کسب کرده است.