بیشترین مصرف آنتی بیوتیک در ۵ شهر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بیشترین درصد نسخ حاوی داروهای آنتی میکروبیال مربوط به شهرهای زابل، بم، اردبیل، کاشان و آبادان است.
آزیتا نبیزاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، گفت: آموزش در کنار فرهنگسازی در رسانهها، جامعه و همچنین نظارت بر انجام دستورالعملها و پروتکلهای موجود میتواند نقش مهمی در تجویز و مصرف منطقی دارو داشته باشد.
وی افزود: افزایش آگاهی، آموزش عمومی و فرهنگسازی و اصلاح باورهای غلط اجتماعی و فردی میتواند تأثیرات به سزایی در کنترل این موضوع داشته باشد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، استفاده از اطلاعات جامع، فناوریهای نوین پایش و تحلیل روند تجویز و مصرف داروها، ابزار مؤثری در مدیریت و پایش تجویز و مصرف داروها و حفاظت از سلامت عمومی است.
