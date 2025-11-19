  1. سلامت
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۵

بیشترین مصرف آنتی بیوتیک در ۵ شهر ایران

سازمان غذا و دارو، گزارشی از پراکندگی جغرافیایی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بیشترین درصد نسخ حاوی داروهای آنتی میکروبیال مربوط به شهرهای زابل، بم، اردبیل، کاشان و آبادان است.

آزیتا نبی‌زاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، گفت: آموزش در کنار فرهنگ‌سازی در رسانه‌ها، جامعه و همچنین نظارت بر انجام دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های موجود می‌تواند نقش مهمی در تجویز و مصرف منطقی دارو داشته باشد.

وی افزود: افزایش آگاهی، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی و اصلاح باورهای غلط اجتماعی و فردی می‌تواند تأثیرات به سزایی در کنترل این موضوع داشته باشد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، استفاده از اطلاعات جامع، فناوری‌های نوین پایش و تحلیل روند تجویز و مصرف داروها، ابزار مؤثری در مدیریت و پایش تجویز و مصرف داروها و حفاظت از سلامت عمومی است.

کد خبر 6660981
حبیب احسنی پور

