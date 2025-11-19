رشد ۱۰۰ درصدی مشارکت مدارس علمیه اصفهان در جشنواره علامه حلی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره علامه حلی یکی از معتبرترین رویداد پژوهشی در حوزه‌های علمیه است که در سه مرحله مدرسه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

این جشنواره ویژه طلاب جوان زیر ۳۵ سال سن است که در چهار قالب کتاب، مقاله، تحقیق پایانی و پایان‌نامه به شناسایی و تجلیل از نویسندگان و محققان جوان حوزوی می‌پردازد.

اصفهان یکی از استان‌های موفق در برگزاری مرحله مدرسه‌ای این جشنواره است، به گونه‌ای که به گفته مسئول تحقیقات علمی طلاب حوزه علمیه اصفهان، تعداد مدارس شرکت کننده در جشنواره هفدهم بیش از دو برابر جشنواره سال گذشته است.

محمد اکبری به خبرنگار مهر گفت: جشنواره علامه حلی سال گذشته در ۱۰ مدرسه علمیه استان اصفهان برگزار شد ولی امسال تاکنون آثار طلاب ۲۰ مدرسه علمیه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: این جشنواره در ماه‌های مهر و آبان در حال برگزاری است و از نظر تعداد شرکت کنندگان و کیفیت آثار ارسال شده شاهد رشد قابل قبولی هستیم.

اکبری در مورد برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی در مدارس علمیه گفت: برگزیدگان مرحله مدرسه‌ای این جشنواره به صورت مجزا در مراسمی مورد تقدیر قرار گرفتند و آثار برتر به مرحله استانی راه خواهد یافت.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مدارس علمیه اصفهان در مرحله مدرسه‌ای جشنواره علامه حلی مشارکت دارند، مسئول تحقیقات علمی طلاب حوزه علمیه این استان ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده تعداد شرکت‌کنندگان اعم از مدارس علمیه و طلاب جوان افزایش یابد.