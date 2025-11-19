اولین مدیر حوزه علمیه خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی خیاط در حکمی حجتالاسلام مهدی صالحی مقدم را به عنوان اولین مدیر مرکز مدیریت مدارس خراسان رضوی منصوب کرد.
مدیر حوزه علمیه خراسان در این حکم با اشاره به اینکه این حوزه در پهنه تاریخ گرانسنگ خود یکی از مهمترین مراکز دینی اسلام و خاستگاه بزرگان نام آور و تأثیرگذار در علوم اسلامی بوده، آورده است: امروزه با دهها مدرسه و مرکز علمی و پژوهشی و صدها استاد، محصل، مبلغ و پژوهشگر از اقطاب علمی و فرهنگی جهان تشیع محسوب میشود.
وی در این حکم با بیان اینکه بدون شک مدیریت و ساماندهی امور این دستگاه عظیم در لایههای مختلف نیازمند مدیرانی توانا، دغدغه مند و ژرف اندیش میباشد، آورده است: بدین لحاظ پیرو مصوبه شورای عالی حوزه علمیه خراسان مبنی بر ایجاد مرکز مدیریت مدارس علمیه خراسان رضوی و همچنین نظر به تعهد، حسن تجربه و برخورداری از صلاحیتهای لازم، جنابعالی را به مدت دو سال به عنوان مدیر مرکز مدیریت مدارس خراسان رضوی منصوب مینمایم.
حجتالاسلام خیاط ابراز امیدواری کرده است که حجتالاسلام صالحی مقدم با در نظر گرفتن سیاستهای کلان حوزه علمیه خراسان و با توجه به ظرفیتهای موجود به ایفای این مسئولیت خطیر بپردازد.
بر اساس این حکم، ساماندهی و انسجام بخشی به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، تهذیبی و تبلیغی مدارس علمیه و مراکز تخصصی خراسان رضوی، پیگیری تحقق سیاست واسپاری امور صفی و اجرایی به مدارس علمیه و مراکز تخصصی و پیگیری و ایجاد لوازم اولویت بخشی به تبلیغ در برنامهها - مبتنی بر سیاستهای کلان ابلاغی- از جمله انتظاراتی است که مدیر حوزه علمیه خراسان از حجتالاسلام صالحی مقدم انتظار دارد.
همچنین نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، تبلیغی، مالی و پشتیبانی در مدارس و مراکز تخصصی، و نیز توانمندسازی اساتید، طلاب و کارکنان مدارس با توجه به نیازهای فردی و گروهی، از دیگر وظایفی است که از مدیر مرکز مدیریت مدارس خراسان رضوی انتظار میرود به طور مطلوب و شایسته انجام دهد.
