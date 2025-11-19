اینترنت پرسرعت به ۶ روستای خراسان جنوبی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: از ابتدای آبان ماه با راه‌اندازی چهار سایت جدید توسعه شبکه تلفن و اینترنت پرسرعت همراه و ارتقاء تکنولوژی یک سایت تلفن همراه، ۶ روستای استان زیرپوشش این سرویس‌های ارتباطی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: چهار سایت جدید توسعه شبکه همراه در روستاهای مبارک آباد بیرجند، سلم آباد سربیشه، مهنج قائنات و محمدیه درمیان با هدف پوشش این روستاها احداث و راه‌اندازی شد.

بهی با بیان اینکه همچنین سایت تلفن همراه روستای تجنود زیرکوه با نصب تجهیرات به تکنولوژی نسل چهار همراه مجهز شد، گفت: اجرای این سایت‌ها با اعتبار بیش از ۲۳ میلیارد تومان از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است.

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، ۷۱۵ خانوار روستایی خراسان جنوبی از ابتدای آبان تاکنون از تلفن و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند.