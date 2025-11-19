رئیس دانشگاه مهارت: مجلس و دولت فکری به حال معیشت اساتید جوان کنند

غلامرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه دانشگاه ملی مهارت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی اساتید و نگهداشت آنها گفت: ما همان تسهیلاتی را که سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دارند، ارائه می‌دهیم، در دانشگاه ملی مهارت وقتی هیئت علمی را استخدام می‌کنیم شرایط مشابه هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که الان هیئت علمی از لحاظ معیشت وضعیت خوبی ندارد بایستی کشور به فکر این موضوع باشد مخصوصاً هیئت علمی‌های جوان، دانشگاه‌ها در بدو استخدام با ارقام کوچکی هیئت علمی‌های جوان را استخدام می‌کنند بنابراین مجلس و دولت در این زمینه باید به تفاهماتی برسند که در ابتدا حقوق پایه اساتید را افزایش داده و در مرحله بعد تسهیلاتی مثل مسکن و وام مسکن ارائه شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت افزود: تسهیلات مسکن دانشگاه‌ها در حال حاضر مشخص است اما وقتی به مرحله تسهیلات بانکی می‌رسد به دلیل محدودیت منابع متوقف می‌شود، بنابراین کشور باید یک عزم جدی برای برطرف کردن معیشت اعضای هیئت علمی داشته باشد در غیراین صورت دانشگاه ضرر مضاعف خواهد داشت.

وی با اشاره به مهاجرت اساتید ملی مهارتی نیز گفت: مهاجرت در دانشگاه ملی مهارت به شدت سایر دانشگاه‌ها نیست ولی وجود دارد.

زمانی درباره آمار مهاجرت اساتید گفت: آمار مشخص نگرفته‌ایم چون معنی دار نیست، در دانشگاه ملی مهارت هم دانشجو هم فارغ‌التحصیل و هم هیئت علمی دانشگاه ماندگار است چون هر دو گروهش دستی بر بازار کار دارند و مسیر خیلی کوتاهی برای رسیدن به بازار کار دارند بنابراین مهاجرت خیلی خیلی کمتر است و ما به عنوان یک بحران در دانشگاه با آن مواجه نیستیم.