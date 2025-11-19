اعلام ظرفیت جدید سهمیه بومی آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام مراجع ذیصلاح در تعداد محدودی از رشته های دکتری تخصصی سال جاری، سهمیه بومی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی (علاوه بر اطلاعیه شماره ۵) به شرح جدول زیر ایجاد شده است:

رشته استان محل تعهد دانشگاه محل تعهد تعداد مورد نیاز ایمنی شناسی پزشکی سیستان و بلوچستان ایرانشهر یک نفر آموزش بهداشت و ارتقا سلامت سیستان و بلوچستان ایرانشهر یک نفر پرستاری سیستان و بلوچستان ایرانشهر ۲ نفر سلامت در بلایا و فوریتها سیستان و بلوچستان ایرانشهر یک نفر مامایی سیستان و بلوچستان ایرانشهر ۲ نفر بهداشت حرفه‌ای سیستان و بلوچستان ایرانشهر ۲ نفر بهداشت محیط سیستان و بلوچستان ایرانشهر یک نفر

قابل توجه داوطلبان:

این سهمیه صرفاً برای رشته های ذکر شده و فقط برای دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر است. بنابراین صرفاً داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان مجاز به انتخاب آنها هستند.

طبق قوانین و مقررات، فرد بومی به داوطلبی اطلاق می شود که واجد حداقل یکی از شرایط ذیل باشد:

الف- متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات خود را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد.

ب- متقاضی حداقل سه مقطع تحصیلی را (اعم از متوالی یا متناوب)، در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد.

ج- محل تولد یکی از والدین و یا همسر متقاضی، در استان مورد نظر بوده و همچنین فرد ۵ سال اخیر منتهی به سال برگزاری آزمون، در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا، اقامت داشته باشد.

پس از قبولی با استفاده از سهمیه بومی، به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکان پذیر نیست. تغییر رشته و انتقال پذیرفتهشدگان این سهمیه ممنوع است. استفاده همزمان از سهمیه رزمندگان و سهمیه بومی بلامانع است.

از پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه بومی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی جهت پوشش مناطق محروم، تعهد خاص اخذ می شود و این تعهد قابل خرید یا جابجایی نیست. در واقع دانشجوی بومی برای ارائه خدمت در منطقه مربوطه، جذب می شود و این به مفهوم الزام برای ایجاد رابطه استخدامی نیست.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه بومی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، پس از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده خود، فعالیت تخصصی مرتبط با رشته خود را خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهدات ندارند.

ارائه مدرک فارغ التحصیلی این گروه از پذیرفته شدگان بعد از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز است و پذیرفته شدگان مذکور تا پایان زمان تعهدات و ارائه تسویه حساب از دانشگاه علوم پزشکی محل ارائه خدمات امکان ارائه خدمات تخصصی در سایر مناطق کشور را ندارند.

دانشگاه محل تحصیل هیچ ارتباطی به دانشگاه محل تعهد ندارد. داوطلبان واجد شرایط سهمیه بومی می توانند (در صورت قبولی در مرحله کتبی) هر یک از دانشگاه های پذیرنده در این رشته ها را انتخاب کنند و در صورت پذیرش، ادامه تحصیل دهند اما بعد از پایان دوره تحصیل، باید تعهد خود را در دانشگاهی که متعهد خدمت سهمیه بومی شده اند بگذرانند.

داوطلبان متقاضی استفاده از این سهمیه، که با توجه به موارد بیان شده حائز شرایط هستند (بومی استان سیستان و بلوچستان) لازم است از امروز ۲۸ آبان تا ۳ آذرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، بخش دکتری تخصصی و ورود به لینک "متقاضی سهمیه بومی" نسبت به انتخاب این سهمیه اقدام کنند.

توجه: با عنایت به فرصت کوتاه تا اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته محل، مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود. همچنین این دانشجویان لازم است فرمهای پیوست این اطلاعیه را تکمیل کنند تا در صورت پذیرش با این سهمیه، فرم های مربوطه را به دانشگاه محل قبولی و نیز دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تحویل دهند.