در جلسه سالانه شورای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران، جلسه سالیانه شورای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با حضور شکری سرپرست ادارهکل امور مجامع و حسابرسی، انارکی مدیرعامل سازمان، حسابرس مستقل منتخب شورای اسلامی شهر تهران و بازرس قانونی برگزار شد.
در جلسه سالیانه شورای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، گزارشهای حسابرسی، عملکرد سالانه، برنامههای مالی و طرحهای مرتبط با ساماندهی و مولدسازی املاک شهری مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش نخست نشست مذکور، شکری با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای حرفهای حسابرسی، اظهار کرد: شفافیت مالی و ارائه گزارشهای دقیق و قابل اتکا، از اصول بنیادین اداره کل امور مجامع و حسابرسی است، سازمان املاک و مستغلات بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی شهرداری تهران، الگوی انضباط مالی در مجموعه شهرداری است.
در ادامه، انارکی گزارشی از عملکرد و دستاوردهای سازمان طی یک سال گذشته ارائه داد و گفت: در دوره اخیر تمرکز اصلی ما بر شفافسازی اطلاعات ملکی، فعالسازی ظرفیتهای راکد و توسعه سامانههای هوشمند نظارتی بوده است. خوشبختانه بخش قابل توجهی از پروژهها بر اساس برنامه پیش رفته و آثار آن در تقویت درآمدهای پایدار شهری قابل مشاهده است.
در این نشست، اعضای شورا ضمن بررسی وضعیت پروژههای جاری و برنامههای آتی، بر تداوم سیاستهای مولدسازی املاک و انضباط مالی در سطح سازمان تأکید کردند.
