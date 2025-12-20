تقویت نقش املاک مناطق شهرداری تهران در تأمین نقدینگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هم اندیشی مدیران املاک و مستغلات شهرداری تهران که با حضور حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد، انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، معاونین این سازمان و مدیران املاک مناطق برگزار شد، برخی از مشکلات اجرایی از جمله قراردادهای بلندمدت برخی املاک، زمان‌بر بودن انتقال اسناد، اختلافات حقوقی و دشواری تأمین منابع مالی پروژه‌ها مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ادامه، مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد، برگزاری این جلسه را فرصتی دانست تا اهمیت ویژه اراضی و املاک عباس‌آباد و نقش کلیدی سازمان املاک در خدمت‌رسانی به مردم تهران را مورد تأکید قرار داد.

وی گفت: با مدیریت یکپارچه زمین‌ها و حل مسائل حقوقی و اجرایی و همچنین هدایت شورای راهبری و همکاری شهرداری و دولت، در تلاش هستیم تا مشکلات قدیمی و زمین‌های بلاتکلیف سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و پروژه‌ها، از جمله فرهنگی، خبری و سرمایه‌گذاری، با نظم و شفافیت پیش بروند.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری ضمن تاکید بر تسریع فرآیندهای حوزه املاک اظهار داشت: کمیسیون ارزیابی بایستی با دقت کارشناسی، خروجی سریع و به‌روز داشته باشد و از ورود کمیسیون‌های غیرمرتبط به فرآیند ارزیابی و ایجاد موازی‌کاری جلوگیری شود.

انارکی محمدی با اشاره به نارضایتی‌های ناشی از طولانی شدن بررسی برخی پرونده‌ها، خاطرنشان کرد: تنها تعداد محدودی از پرونده‌ها نیازمند بررسی عمیق‌تر هستند و سایر موارد باید بدون تأخیر تعیین تکلیف شوند.

وی همچنین از جایگاه رؤسای املاک مناطق به‌عنوان یک جایگاه تخصصی، پیچیده و اثرگذار سخن گفت و بر ضرورت نهادینه‌سازی این نگاه در میان شهرداران مناطق تاکید کرد.

در ادامه، اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از املاک، اخذ اسناد مالکیت و تملک‌ها، تشریح شد و ضرورت انعکاس شفاف نتایج این اقدامات برای نمایش ارزش واقعی فعالیت‌های املاک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در خاتمه، مدیرعامل سازمان املاک ضمن قدردانی از تلاش همکاران، بر استمرار هم‌افزایی، ارتقای جایگاه املاک مناطق و نقش‌آفرینی فعال این حوزه در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و مدیریت دارایی‌های شهری تاکید کرد.