پدر انکولوژی و پیوند مغز استخوان کشور: ایران ۵۰۰ انکولوژیست فعال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور اردشیر قوام زاده در بیست و چهارمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران در یزد گفت: وضعیت پزشکی در ایران از بسیاری کشورهای دیگر مطلوب‌تر است و رشته انکولوژی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیر و کم نظیری در ایران داشته است.

پدر انکولوژی و پیوند مغز استخوان کشور گفت: در حال حاضر ۵۰۰ پزشک خون و انکلولوژی در کشور فعال هستند و انقلاب بزرگی در این حوزه ایجاد شده است.

وی افزود: مصرف شیرینی، الکل و سیگار از عوامل خطر ابتلاء به سرطان هستند و با انجام ورزش و مصرف سبزیجات زیاد می‌توان از ابتلاء به انواع سرطان‌ها پیشگیری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخت کوشی مردم یزد و مشارکت خیرین استان در امر سلامت، خواستار راه اندازی سل تراپی و ژن تراپی در یزد شد چرا که سل تراپی نقش مؤثری در درمان سرطان‌ها دارد، ضمن اینکه هیچگونه عارضه‌ای برای بیمار ندارد و می‌تواند بار مالی ناشی از تأمین داروهای سرطانی را مرتفع کند.

محمد فرات یزدی، دبیر اجرایی این کنگره نیز از انجام موفقیت آمیز ۵۴ پیوند مغز و استخوان تاکنون در یزد خبر داد و گفت: طبق آمار در ۲۰ سال گذشته بقای بیماران سرطانی به ۷۰ درصد رسیده است و این امر مرهون پیشرفت در عربالگری و تشخیص بموقع این بیماری است.

بیست و چهارمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران از ۲۸ تا ۳۰ آبان در محل هتل سیب و نار یزد در حال برگزاری است.