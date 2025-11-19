تل آویو: تا لحظاتی دیگر مناطقی از جنوب لبنان را بمباران می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی هشدار جدید برای هدف قرار مناطقی در جنوب لبنان داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که حملاتی به زیرساخت های حزب الله در شهرک های طیرفلسیه و عیناتا در جنوب لبنان خواهد شد.

این در حالی است که دقایقی قبل نیز جنگنده های اسرائیلی پس از تهدید این رژیم به بمباران دو شهرک در جنوب لبنان، دیرکیفا و شحور را بمباران کردند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل‌آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.