  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

تل آویو: تا لحظاتی دیگر مناطقی از جنوب لبنان را بمباران می کنیم

تل آویو: تا لحظاتی دیگر مناطقی از جنوب لبنان را بمباران می کنیم

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تا لحظاتی دیگر حملات جدیدی به مناطقی از جنوب لبنان انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی هشدار جدید برای هدف قرار مناطقی در جنوب لبنان داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که حملاتی به زیرساخت های حزب الله در شهرک های طیرفلسیه و عیناتا در جنوب لبنان خواهد شد.

این در حالی است که دقایقی قبل نیز جنگنده های اسرائیلی پس از تهدید این رژیم به بمباران دو شهرک در جنوب لبنان، دیرکیفا و شحور را بمباران کردند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل‌آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.

کد خبر 6661960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها