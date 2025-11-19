آخرین خبر از وضعیت سلامتی «خالو قنبر» تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی با اشاره به بستری شدن خالو قنبر راستگو در پی گرفتگی رگ‌های قلب و انجام عمل آنژیوگرافی اظهار کرد: حال عمومی ایشان رو به بهبود استو دیشب بارها تأکید می‌کرد که حالم خوب است و بگویید مرخصم کنند تا به کارم برسم.

وی درباره سرنوشت موزه خالو قنبر که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۶ مطرح شده بود، اظهار کرد: تاکنون هیچ اقدامی برای ایجاد این موزه صورت نگرفته و بعید می‌دانم پیگیری مشخصی انجام شده باشد؛ بنابراین موزه‌ای برای ایشان وجود ندارد.

جلالی به تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی این هنرمند نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه نشان درجه‌یک هنری به خالو قنبر اعطا شده، اما، چون با مدرک زیر دیپلم بازنشسته شده‌اند، پیگیری‌های ما برای افزایش حقوق براساس معادل مدرک دکترا هنوز نتیجه نداده است. با این حال کمک‌های نقدی مستمر به ایشان پرداخت می‌شود.

او از ثبت ملی شیوه نوازندگی خالو قنبر خبر داد و افزود: فرایند ضبط تفکیکی آثار استاد نیز با همکاری صداوسیما در حال انجام است.