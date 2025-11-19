https://mehrnews.com/x39DK5 ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶ کد خبر 6662092 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶ محفل معنوی شبی با شهید گمنام در دانشگاه دولتی محلات محلات-در این ویدئو محفل معنوی شبی با شهید گمنام در دانشگاه دولتی محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 30 MB کد خبر 6662092 کپی شد مطالب مرتبط آیین تشییع شهید گلگون کفن فاطمی در ساوه تشییع شهید گلگون کفن فاطمی در شهرستان محلات کریمی: استان مرکزی میزبان ۶ شهید گلگونکفن فاطمی است برچسبها تشییع و خاکسپاری شهید گمنام محلات شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
نظر شما