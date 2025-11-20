https://mehrnews.com/x39F3L ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸ کد خبر 6662860 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸ آیین تشییع پیکر پاک شهید گمنام در قورچی باشی خمین خمین- در این فیلم، آیین تشییع پیکر پاک شهید گمنام در قورچی باشی خمین را ملاحظه میکنید. دریافت 6 MB کد خبر 6662860 کپی شد مطالب مرتبط محفل معنوی شبی با شهید گمنام در دانشگاه دولتی محلات آیین تشییع شهید گلگون کفن فاطمی در ساوه تشییع شهید گلگون کفن فاطمی در شهرستان محلات برچسبها خمین تشییع و خاکسپاری شهید گمنام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
نظر شما