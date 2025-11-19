https://mehrnews.com/x39DFg ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰ کد خبر 6661905 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰ آیین تشییع شهید گلگون کفن فاطمی در ساوه ساوه- در این ویدئو آیین تشییع شهید گلگون کفن گمنام فاطمی در ساوه را ملاحظه می کنید. دریافت 31 MB کد خبر 6661905 کپی شد مطالب مرتبط تشییع شهید گلگون کفن فاطمی در شهرستان محلات سردار عمومهدی: بسیج در همه عرصهها پای کار مردم است کریمی: استان مرکزی میزبان ۶ شهید گلگونکفن فاطمی است برچسبها ساوه تشییع و خاکسپاری شهید گمنام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
