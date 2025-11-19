موسوی: ۹۵۴ اثر تاریخی در استان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمیکائیل موسوی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان گفت: هماکنون ۹۵۴ اثر تاریخی در استان شناسایی شده و ۵۰ پرونده دیگر نیز در فرآیند ثبت قرار دارد و تعیین حریم آثار به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شده و تاکنون حریم ۴۵ اثر مشخص شده است. با تقویت اعتبارات، این روند سرعت بیشتری خواهد گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی زنجان با اشاره به وجود ۱۲ موزه فعال در استان اظهار کرد: با وجود ظرفیت بالای موزهای، تنها هزار اثر قابل نمایش است و حدود ۴ هزار اثر در مخازن نگهداری میشود. افزایش فضاهای نمایشگاهی و ایجاد موزههای جدید در برنامه هفتم توسعه قرار دارد و راهاندازی موزه نسخ خطی، موزه سلامت، موزه فرش و ساماندهی مسجد جامع از پروژههای مهم پیشِرو است.
موسوی گفت: زنجان از نظر زیرساخت میراثی دارای یک پایگاه جهانی (سلطانیه) و دو پایگاه ملی (چهرآباد و داشکسن) است که نقش تعیینکنندهای در حفاظت علمی و گردشگری استان دارند.
پایان ۲۵ پروژه مرمت در سال جاری
وی با اشاره به تمرکز بر حفاظت اضطراری آثار افزود: در سال جاری ۲۵ پروژه مرمتی با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان اجرا و تکمیل شده است. با این حال، گستردگی آثار استان نشان میدهد که نیاز به مرمتهای فوری همچنان جدی است.
مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به جاذبههای شاخص استان از گنبد سلطانیه تا غار کتلهخور و کوههای رنگی ماهنشان گفت: امسال ۲۴ رویداد و جشنواره در استان برگزار شد که نشاندهنده حرکت جدی زنجان به سمت تبدیلشدن به مقصد گردشگری است و رونق رویدادها مهمترین عامل افزایش ماندگاری گردشگر در استان بوده است.
موسوی نبود اقامتگاههای مناسب را یکی از مشکلات اصلی عنوان کرد و افزود: با وجود این چالش، امروز ۱۴ پروژه زیرساخت گردشگری با سرمایهگذاری ۳۸۰ میلیارد تومان در حال اجراست و ۴۰ میلیارد تومان نیز برای حمایت از سرمایهگذاران پرداخت شده است.
ملیله زنجان؛ برند جهانی صنایعدستی ایران
با اشاره به جایگاه بیهمتای زنجان در صنایعدستی فلزی گفت: استان زنجان قطب صنایع فلزی کشور است و عنوان شهر جهانی ملیله را در اختیار دارد و سالانه ۴ تن ملیله تولید میشود و با وجود ۱۲ هزار هنرمند در ۵۵ رشته صنایعدستی، زنجان یکی از پویاترین استانهای کشور در این عرصه به شمار میرود و تاکنون ۱۳۰ مهر اصالت ملی و ۱۱ نشان بینالمللی کسب شده و ۱۴۰۰ هنرمند تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی زنجان در پایان با اشاره به نیازهای مهم استان گفت: ساماندهی ارگ و محوطه سلطانیه، پیگیری ثبت جهانی آثار شاخص، احداث موزه بزرگ زنجان و پوشش کامل بیمه هنرمندان از ضروریترین مطالبات استان است که با تحقق این موارد، زنجان میتواند به یکی از مهمترین الگوهای ملی در گردشگری و صنایعدستی تبدیل شود.
