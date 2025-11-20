  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۷

برگزاری نشست هماهنگی تیم‌های شرکت‌کننده در جام‌جهانی فوتسال زنان

نشست هماهنگی تیم های شرکت کننده در اولین دوره رقابتهای جام جهانی فوتسال صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، نشست هماهنگی سرپرستان و پزشکان تیم های شرکت کننده در اولین دوره رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ در شهر مانیل امروز پنجشنبه ۲۹ آبانماه برگزار شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با پیراهن قرمز به مصاف برزیل می رود.

دردومین دیدار ملی پوشان با پیراهن سفید به مصاف پاناما و در سومین مسابقه با پیراهن قرمز به مصاف تیم ایتالیا می روند.

در این نشست ضمن اشاره به قوانین مرتبط به برگزاری بازی ها،قوانین مربوط به رفت و آمد تیم ها از هتل محل اقامت، نحوه استقرار تیم ها در ابتدای مسابقه و رونمایی از لباس های دو تیم بیان شد تا تیم ها در جریان جزئیات قرار بگیرند.

المیرا ثمینی پور به عنوان مدیر تیم و سحر ستاری، پزشک تیم در جلسه هماهنگی سرپرستان و پزشکان تیم‌ها حضور داشتند.

در ادامه جلسه هماهنگی تیم ها، کادر پزشکی، با پزشکان تیم های حاضر در این دوره، نشستی را برگزار و در خصوص اجرای کامل پروتکل های بهداشتی توضیحاتی را ارائه کرد.

گفتنی است، جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

