به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتسال زنان فیفا از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵) به میزبانی فیلیپین برگزار میشود؛ رویدادی که نقطه عطفی در تاریخ فوتبال و فوتسال زنان جهان به شمار میآید. کشور میزبان فیلیپین با انتخاب ورزشگاه PhilSports Arena در شهر پاسیگ کلانشهر مانیل آماده پذیرایی از بهترین تیمهای فوتسال زنان جهان شده است.
تیم ملی فوتسال زنان ایران که در سالهای اخیر با تکیه بر ترکیبی از بازیکنان باتجربه و استعدادهای توانمند جایگاه خود را بهعنوان یکی از سه قدرت برتر آسیا تثبیت کرده، حالا در پی آن است که تواناییهایش را در سطح جهانی به نمایش بگذارد. تیم ملی کشورمان در گروه D این رقابتها با تیمهای برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است. بیتردید این گروه یکی از دشوارترین گروههای جام جهانی است؛ گروهی که در آن برزیل صدرنشین ردهبندی جهانی فیفا حضور دارد و ایتالیا و ایران نیز هر دو جزو ۱۰ تیم برتر جهان محسوب میشوند.
آغاز سخت برابر غول بیرقیب جهان
طبق برنامهریزی رسمی فیفا نخستین دیدار تیم ملی ایران در این جام جهانی روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ مقابل تیم ملی زنان برزیل برگزار خواهد شد؛ تیمی که نهتنها پرافتخارترین تیم فوتسال زنان جهان است بلکه با آماری خارقالعاده پا به این تورنمنت گذاشته است.
برزیل در سه سال و نیم گذشته هیچ شکستی را تجربه نکرده و آخرین باختش به بازی دوستانه مقابل اسپانیا با نتیجه ۳ بر ۲ بازمیگردد. از آن زمان تا امروز این تیم ۳۳ پیروزی پیاپی کسب کرده، ۱۹۵ گل زده و تنها ۱۳ گل دریافت کرده است. آماری که بهسختی میتوان در دنیای ورزش مشابهش را یافت. علاوه بر این برزیل در ۲۴ سال اخیر در هیچ بازی رسمی بدون گل نمانده و در هر تورنمنت اخیرش میانگین ۵.۴ گل زده و فقط ۰.۲ گل خورده داشته است.
تیم تحت هدایت ویلسون سابویا ترکیبی از بازیکنان باتجربه و استعدادهای جوان دارد. ستارههایی که سالهاست در لیگهای قدرتمند داخلی و خارجی بازی میکنند و از لحاظ فنی، فیزیکی و تاکتیکی در سطحی فراتر از استاندارد جهانی هستند. به همین دلیل رسانههای بینالمللی دیدار ایران و برزیل را جدال میان «احساس و انگیزه» در برابر «تجربه و اقتدار» توصیف کردهاند.
ایران؛ از آسیا تا جهان مسیری دشوار اما پرامید
در سوی دیگر میدان تیم ملی ایران با انگیزهای تازه و برنامهریزی منسجم قدم به جام جهانی گذاشته است. شهرزاد مظفر سرمربی باانگیزه و باتجربه تیم ملی که پیشتر با ایران قهرمان آسیا شده بود حالا مأموریت دشوارتری در پیش دارد.
ملیپوشان ایران که قرار است ۱۰ روز زودتر از آغاز رسمی رقابتها وارد فیلیپین شوند احتمالاً دو دیدار تدارکاتی با تیمهای لهستان و نیوزیلند برگزار خواهند کرد تا از نظر هماهنگی و تطبیق با شرایط آبوهوایی آمادهتر شوند. پیش از این نیز تیم ملی تنها دو بازی دوستانه با روسیه انجام داده بود که حاصل آن یک برد و یک تساوی بود نتایجی که امیدواری نسبت به عملکرد تیم را افزایش داد.
با وجود فاصله آشکار فنی میان ایران و برزیل نباید از تواناییهای روحی و انگیزشی دختران ایرانی غافل شد. تیم مظفر در سالهای اخیر ثابت کرده که میتواند در شرایط سخت بدرخشد. این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ توانست بر رقبای قدرتمند شرق آسیا غلبه کند و نشان دهد که در روز خوبش قادر است هر حریفی را غافلگیر کند.
چالش ساختار نه فقط حریفان
با این حال واقعیت این است که چالش اصلی تیم ملی ایران فقط برزیل یا ایتالیا نیست بلکه کمبود بازیهای بینالمللی، ضعف زیرساختی و محدودیتهای تمرینی داخلی است. در حالی که تیمهای بزرگ جهان بازی تدارکاتی سطح بالا انجام میدهند ایران تنها دو مسابقه رسمی در یک سال گذشته داشته است. این فاصله آمادگی مهمترین مانع در مسیر موفقیت نمایندگان ایران در جام جهانی خواهد بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که حضور در نخستین دوره جام جهانی زنان خود بهتنهایی اتفاقی تاریخی است. فوتسال زنان ایران که سالها در حاشیه توجه رسانهها و حمایت مالی قرار داشت حالا فرصت دارد با نمایشی آبرومندانه در برابر تیمهای طراز اول جهان چهره تازهای از توانایی زنان ورزشکار ایرانی نشان دهد.
آیندهای که از مانیل آغاز میشود
دیدار با برزیل شاید دشوارترین آزمون تاریخ فوتسال زنان ایران باشد اما فارغ از نتیجه میتواند سرآغاز تحولی بزرگ باشد. جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین برای تیم ملی ایران فرصتی است تا با وجود همه محدودیتها نشان دهد که فوتسال زنان کشور به بلوغ فنی و ذهنی رسیده است. اگرچه حریفان قدرتمندند اما روحیه جنگندگی، انسجام تیمی و مدیریت فنی مظفر میتواند برگ برندهای برای ایران باشد. شاید این جام جهانی آغاز مسیر دشواری باشد اما همانطور که تاریخ ورزش ایران نشان داده همیشه غیرممکنها از دل همین رقابتهای نابرابر ممکن شدهاند.
