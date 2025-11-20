به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در جلسه هم اندیشی با جمعی از مدیران و مسئولان قضائی، فرهنگی، نظامی و انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه برخی از مظاهر ناهنجاری به صورت سازمان یافته و هدفمند دنبال می‌شود، گفت: حفظ امنیت شهروندان، اولویت حاکمیت است و نمی‌توان اجازه داد با آدرس غلط به جامعه، نسبت به حرکت پیش رونده ولنگاری اجتماعی بی تفاوتی ایجاد شود.

وی ایجاد شادی و امید واقعی را در کاهش مشکلات اقتصادی و مهار تورم دانست و افزود: احساس آرامش مردم در کنترل بازار و حل دغدغه‌های معیشتی نهفته است.

حجت الاسلام طهماسبی با تأکید بر اینکه عمل به وظیفه در نظام اسلامی واجب قطعی است، اظهار داشت: نباید به بهانه کوتاهی برخی، از انجام مسئولیت شانه خالی کرد؛ جامعه متدین بلکه عموم مردم از ولنگاری ناراضی اند و نمی‌توان آرامش اکثریت را قربانی توهم اقلیت کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با با بیان اینکه هر صنف دارای مجوز موظف به رعایت قوانین عمومی است، گفت: بی تفاوتی نسبت به مظاهر بی حجابی یا هر جرم دیگر در محیط کار پذیرفته نیست و و احد صنفی باید پاسخگو باشد.

وی با هشدار نسبت به خطرات اجتماعی مصرف مشروبات الکلی افزود: به گواه آمار و تحقیقات علمی، مشروب خواری ریشه بسیاری از جرایم است و نباید با کتمان واقعیت از برخورد جدی و قاطع مطابق قانون، طفره رفت.

حجت الاسلام طهماسبی همچنین توجه متولیان امر، به توطئه دشمن در حوزه آموزش را ضروری دانست و افزود: هر حرکت سازمان یافته‌ای که در پی تضعیف اعتقادات و ساختار اجتماعی نسل جوان باشد باید شناسایی و قاطعانه مورد برخورد قرار گیرد.