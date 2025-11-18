به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی ظهر سه‌شنبه در حاشیه مراسم تحلیف هیئت منصفه مطبوعات یزد، با اشاره به مسئولیت خطیر رسانه‌ها، آنان را زبان گویای جامعه خواند و تأکید کرد: تشخیص حقایق و انتشار به موقع آن، دو وظیفه اصلی اصحاب رسانه است که در صورت رعایت بی‌طرفی، نقش مؤثری در تحقق عدالت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی استان در یک سال گذشته بر اساس ارزیابی‌های مجلس شورای اسلامی، در اجرای برنامه هفتم توسعه پیشتاز بوده، افزود: علیرغم کمبودها، این موفقیت نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست و برنامه‌محور است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: با وجود کنترل مطلوب جرایم کیفری، حجم پرونده‌های حقوقی در استان افزایش یافته و کاهش این روند، تنها با عزم جمعی و مشارکت همگانی ممکن خواهد بود.

رئیس کل دادگستری یزد از مردم خواست برای کاهش مراجعات قضائی، به نهادهای صلح و سازش و مراجع داوری مراجعه کنند و تصریح کرد: دستگاه قضائی استان در حال بررسی عوامل مؤثر در افزایش دعاوی حقوقی است و در صورت لزوم، اصلاحات لازم در فرایندهای مربوطه انجام خواهد شد.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست در راستای فرهنگ‌سازی برای انعقاد قراردادهای شفاف و پیشگیری از اختلافات آتی، گام بردارند.

طهماسبی در پایان با اشاره به ترکیب با سابقه هیئت منصفه مطبوعات یزد، از کمبود جرایم در حوزه رسانه‌های استان ابراز خرسندی کرد و گفت: امید که دیگر عرصه‌ها نیز شاهد چنین شرایط مطلوبی باشند.