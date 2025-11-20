تمرکز بر معماری چندمنظوره مدارس در قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر پنجشنبه در اجلاس شورای منطقه سه سازمان نوسازی مدارس کشور که به میزبانی قم در سالن خانه معلم برگزار شد، با قدردانی از برگزاری این نشست تخصصی گفت: چنین نشست‌هایی ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای همکاری‌های میان ادارات کل استان‌ها و تبادل رویکردهای اجرایی در حوزه ساخت‌وسازهای آموزشی فراهم می‌کند.



وی با اشاره به اینکه بررسی فرایندی پروژه‌ها باید به یک الگوی مدیریتی برای سایر دستگاه‌ها تبدیل شود، افزود: تجربه سازمان نوسازی مدارس در ارزیابی برنامه‌ها و نقد عملکرد می‌تواند مبنای هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف قرار گیرد.



بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت تعیین محل مناسب برای احداث مدارس را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: رویکرد محله‌محوری نشان می‌دهد انتخاب موقعیت مکانی مدارس باید مبتنی بر نیاز واقعی هر منطقه باشد و ساخت مدرسه تنها به‌دلیل وجود یک زمین مناسب نباید انجام گیرد؛ بلکه باید سنجید کدام نقطه بیشترین تناسب را با کاربری آموزشی دارد.



وی با تأکید بر نقش محیط مدرسه در کیفیت حضور دانش‌آموزان بیان کرد: شادابی، امنیت روانی و نشاط علمی دانش‌آموزان در گرو توجه به موقعیت، ابعاد فیزیکی و معماری فضاهای آموزشی است و این موضوع باید در دستورکار جدی قرار گیرد.



استاندار قم توجه به این پرسش را که «مدرسه چگونه باید ساخته شود» محوری دانست و گفت: معماری آموزشی نیازمند تعریف شاخص‌های فنی، روانشناختی و زیبایی‌شناختی است و باید برای آن برنامه‌ریزی ویژه انجام شود.



وی با اشاره به اهمیت رنگ، نور و عناصر بصری در محیط‌های آموزشی افزود: پیشنهاد می‌شود سازمان نوسازی مدارس کشور همایش جامعی برای طرح دیدگاه‌های کارشناسی در این موضوع برگزار کند تا ادارات کل در سراسر کشور از نتایج آن بهره‌مند شوند.



بهنام‌جو در ادامه، ضرورت حرکت به سمت طراحی مدارس دومنظوره و چندکاربردی را یادآور شد و تصریح کرد: این مدل طراحی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری مدارس، فراهم‌سازی فضاهای مناسب برای معلمان و کارکنان و نیز افزایش آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل ایفا کند.



وی افزود: با ساخت مدارس چندمنظوره، امکان استفاده از فضاها در شرایط مختلف و نیازهای متنوع فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند در آینده شبکه آموزشی استان را توانمندتر و پاسخگوتر کند.