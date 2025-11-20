تعطیلی مدارس در هفته اول آذرماه در قم تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان‌نیا، با اشاره به انتشار برخی شایعات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تعطیلی مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، تأکید کرد: هیچ‌گونه دستورالعمل، ابلاغ یا بخشنامه‌ای در این خصوص صادر نشده و اخبار منتشرشده فاقد اعتبار است.

معاون استاندار قم اعلام کرد که هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره تعطیلی احتمالی مدارس صرفاً از طریق استانداری قم، اداره‌کل آموزش‌وپرورش و مراجع رسمی معتبر اعلام خواهد شد.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست اخبار مربوط به آموزش‌وپرورش و موضوعات اداری را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.