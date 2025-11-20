  1. استانها
  2. قم
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

تعطیلی مدارس در هفته اول آذرماه در قم تکذیب شد

قم- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، هرگونه خبر مربوط به تعطیلی مدارس در هفته اول آذرماه را به‌طور کامل تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان‌نیا، با اشاره به انتشار برخی شایعات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تعطیلی مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، تأکید کرد: هیچ‌گونه دستورالعمل، ابلاغ یا بخشنامه‌ای در این خصوص صادر نشده و اخبار منتشرشده فاقد اعتبار است.

معاون استاندار قم اعلام کرد که هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره تعطیلی احتمالی مدارس صرفاً از طریق استانداری قم، اداره‌کل آموزش‌وپرورش و مراجع رسمی معتبر اعلام خواهد شد.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست اخبار مربوط به آموزش‌وپرورش و موضوعات اداری را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

کد خبر 6662783

