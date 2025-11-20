  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

پزشکیان: تفاوت دیدگاه‌ها نباید وحدت ملی را خدشه‌دار کند

قزوین- رئیس‌جمهور با بیان اینکه کسی نظر مخالف دارد، معنایش این نیست که او غریبه است یا ریشه در کشور ندارد، گفت: تفاوت دیدگاه‌ها نباید وحدت ملی را خدشه‌دار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر پنجشنبه در جمع تعدادی از فعالان سیاسی استان قزوین، بر اهمیت پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها و گفتگو به‌عنوان راهی برای تقویت همبستگی ملی تأکید و اظهار کرد: وقتی کسی نظر مخالف دارد، معنایش این نیست که او غریبه است یا ریشه در کشور ندارد.

رئیس‌جمهور گفت: همه کسانی که در این آب و خاک زندگی می‌کنند، به این سرزمین تعلق دارند و دلشان با آن است. اگر این اصل ساده را بپذیریم، می‌توانیم سلایق مختلف را هم بپذیریم و با یکدیگر راحت‌تر گفتگو کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به نمونه‌های تاریخی افزود: همان کسانی که بعضی وقت‌ها با آن‌ها رفتار نادرست شده بود، حتی از زندان و خارج از کشور، علیه تهدیدات دشمنان نامه دادند و از ایران دفاع کردند و این نشان می‌دهد که تعلق به وطن، مهم‌تر از اختلاف‌های فردی و سیاسی است.

پزشکیان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که نگاه ما به مسائل یکی نیست و هر کس گوشه‌ای از قضیه را می‌بیند و تصویر کامل را ندارد اما اگر بتوانیم این دیدگاه‌ها را با هم مقایسه کنیم و گفتگو کنیم، به درک مشترک و تصمیم‌گیری بهتر خواهیم رسید.

حل مشکلات کشور با همکاری صادقانه و حذف منافع شخصی ممکن است

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هر کسی اگر بتواند عیب و تقصیر خود را ببیند و با دیگران همکاری کند می‌توانیم صادقانه در خدمت مردم باشیم و وقتی انگیزه حضور در مسئولیت‌ها خدمت واقعی باشد، دعوا بر سر جایگاه و پست‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: مشکل اصلی این نیست که افراد نمی‌خواهند مسئله‌ای را حل کنند بلکه ساختار بزرگ و ناکارآمد دولت و کسری بودجه است.

پزشکیان تصریح کرد: دولت بزرگ، بودجه ناقص به مجلس ارائه می‌دهد و مجلس هم ناچار به اصلاح و اضافه کردن هزینه‌ها می‌شود و بعد وقتی پروژه‌ها به اجرا نمی‌رسد انگشت اتهام به سمت مردم گرفته می‌شود در حالی که مشکل اصلی ساختار و مدیریت منابع است.

پزشکیان تأکید کرد: راه حل واقعی، همکاری صادقانه، شفافیت در مدیریت و تمرکز بر خدمت به مردم است، نه رقابت برای جایگاه و پست.

رفع مشکلات کشور با خودانتقادی و خدمت صادقانه ممکن است

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت خودانتقادی و همکاری برای خدمت به مردم، گفت: هیچکس نباید دیگران را ملامت کند مگر اینکه ابتدا خودش را ببیند. من خودم مقصرم و تلاش می‌کنم تقصیراتم را کاهش دهم. وقتی همه ما بتوانیم عیب‌ها و ضعف‌های خود را ببینیم و به یکدیگر کمک کنیم، می‌توانیم صادقانه در خدمت مردم باشیم.

پزشکیان افزود: مشکل اصلی این نیست که افراد نمی‌خواهند مسائل را حل کنند، بلکه ساختار بزرگ و ناکارآمد دولت و کسری بودجه است. دولت با ساختار بزرگ و بودجه محدود، پروژه‌ها را کلنگ می‌زند و بعد وقتی به نتیجه نمی‌رسند، انگشت اتهام به سمت دیگران گرفته می‌شود. ما پروژه‌هایی به ارزش هفت هزار همت کلنگ زده‌ایم که هنوز روی هوا است و این ضرر بزرگی برای کشور است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هدف ما خدمت به مردم است، نه گرفتن پست، قدرت یا شهرت. وقتی مسئولیت به ما واگذار می‌شود، بار سنگینی بر دوش داریم و باید تمام تلاشمان را برای حل مشکلات به کار ببندیم. باید عوارض تصمیمات گذشته را بشناسیم و از تکرار اشتباهات جلوگیری کنیم.

وی گفت: وظیفه ما این است که با خودانتقادی، همکاری و تلاش صادقانه، مشکلات کشور را حل کنیم و به مردم خدمت کنیم؛ نه اینکه به دنبال منافع شخصی باشیم یا یکدیگر را محکوم کنیم.

امانت مدیریتی باید به اهلش سپرده شود

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت درک کامل مسائل و نگاه چندوجهی به مشکلات گفت: گاهی شما وارد فضایی می‌شوید که نور و تصویر، چیزهایی را نشان می‌دهد و چیزهایی را پنهان می‌کند. آنچه که در نگاه اول می‌بینیم، همه حقیقت نیست بنابراین نباید مسائل را دوگانه و خشک ببینیم و فقط آنچه خودمان می‌بینیم را حق بدانیم.

پزشکیان با بیان اینکه در مدیریت کشور هم همین مسئله وجود دارد، افزود: وقتی به قوانین و اهداف چارچوب مشخصی عمل می‌کنیم، باید اجرا شوند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: متأسفانه در گذشته امانت مدیریتی به جناح‌ها، گروه‌ها یا حزب‌ها سپرده شده و مشکلات کنونی حاصل همان رفتارهاست. انتقاد می‌کنم که برخی فکر می‌کنند اگر مدیری گذاشته شد، همه مشکلات حل می‌شود؛ در حالی که تجربه، مهارت و سوابق افراد تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به اصلاح تدریجی امور گفت: من ادعا ندارم بی‌نقص هستم و نمی‌توانم همه چیز را یک‌باره درست کنم بلکه اصلاح رفتارها و ساختارها زمان‌بر است و باید اجازه بدهیم فرآیند تغییر طی شود.

مقام عالی دولت تاکید کرد: همان‌طور که در حوزه پزشکی هر هفته جلساتی درباره علت مرگ و عوارض بیماران برگزار می‌شود، در مدیریت هم باید علت مشکلات بررسی و رفع شود؛ این فرآیند زمان‌بر است و انتظار فوری از هیچ مدیری نباید داشت.

پزشکیان تأکید کرد: باید قبول کنیم نقص وجود دارد، به جای سرزنش یکدیگر، بر اصلاح و حل مسائل تمرکز کنیم. اگر کارها درست انجام شود، کشور پیشرفت خواهد کرد و مشکلات قابل حل هستند.

با همکاری و پرهیز از دعوا می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همکاری و دوری از مقصر دانستن یکدیگر، گفت: به‌عنوان یک مسلمان نمی‌توانم بپذیرم که کشور درگیر مشکل باشد و ما نتوانیم آن را حل کنیم. 

وی عنوان کرد: دعوا و مقصر جلوه دادن یکدیگر راه‌حل نیست و اگر کسی می‌تواند مشکل را حل کند، ما دست او را می‌بوسیم؛ بیاید و کار را انجام دهد.

پزشکیان با اشاره به افزایش روزافزون چالش‌های کشور افزود: در حوزه آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، بانک، محیط زیست و بسیاری از بخش‌ها مشکلات جدی ایجاد شده است. حالا وقت آن است که کنار هم بنشینیم و ببینیم اشکال کار کجا بوده؛ من اشتباهاتم را نباید تکرار کنم و دیگران هم نباید دوباره همان خطاها را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: اگر مانند دو برادر و دو همکار کنار هم ایرادهای یکدیگر را بپذیریم و برای رفع آن تلاش کنیم، می‌توانیم کشور را بسازیم. اما اگر همچنان مشغول دعوا باشیم، هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و اوضاع همین‌گونه باقی می‌ماند.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت ما را زمین‌گیر کند، به شرط آنکه دست به دست هم بدهیم. من خودم را بی‌عیب نمی‌دانم و همیشه تلاش کرده‌ام اشتباهاتم را اصلاح کنم و تا جایی که توان داشته باشم، در خدمت مردم هستم و به کمک هم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

