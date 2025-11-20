به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر پنجشنبه در جمع تعدادی از فعالان سیاسی استان قزوین، بر اهمیت پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها و گفتگو به‌عنوان راهی برای تقویت همبستگی ملی تأکید و اظهار کرد: وقتی کسی نظر مخالف دارد، معنایش این نیست که او غریبه است یا ریشه در کشور ندارد.

رئیس‌جمهور گفت: همه کسانی که در این آب و خاک زندگی می‌کنند، به این سرزمین تعلق دارند و دلشان با آن است. اگر این اصل ساده را بپذیریم، می‌توانیم سلایق مختلف را هم بپذیریم و با یکدیگر راحت‌تر گفتگو کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به نمونه‌های تاریخی افزود: همان کسانی که بعضی وقت‌ها با آن‌ها رفتار نادرست شده بود، حتی از زندان و خارج از کشور، علیه تهدیدات دشمنان نامه دادند و از ایران دفاع کردند و این نشان می‌دهد که تعلق به وطن، مهم‌تر از اختلاف‌های فردی و سیاسی است.

پزشکیان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که نگاه ما به مسائل یکی نیست و هر کس گوشه‌ای از قضیه را می‌بیند و تصویر کامل را ندارد اما اگر بتوانیم این دیدگاه‌ها را با هم مقایسه کنیم و گفتگو کنیم، به درک مشترک و تصمیم‌گیری بهتر خواهیم رسید.

حل مشکلات کشور با همکاری صادقانه و حذف منافع شخصی ممکن است

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هر کسی اگر بتواند عیب و تقصیر خود را ببیند و با دیگران همکاری کند می‌توانیم صادقانه در خدمت مردم باشیم و وقتی انگیزه حضور در مسئولیت‌ها خدمت واقعی باشد، دعوا بر سر جایگاه و پست‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: مشکل اصلی این نیست که افراد نمی‌خواهند مسئله‌ای را حل کنند بلکه ساختار بزرگ و ناکارآمد دولت و کسری بودجه است.

پزشکیان تصریح کرد: دولت بزرگ، بودجه ناقص به مجلس ارائه می‌دهد و مجلس هم ناچار به اصلاح و اضافه کردن هزینه‌ها می‌شود و بعد وقتی پروژه‌ها به اجرا نمی‌رسد انگشت اتهام به سمت مردم گرفته می‌شود در حالی که مشکل اصلی ساختار و مدیریت منابع است.

پزشکیان تأکید کرد: راه حل واقعی، همکاری صادقانه، شفافیت در مدیریت و تمرکز بر خدمت به مردم است، نه رقابت برای جایگاه و پست.

رفع مشکلات کشور با خودانتقادی و خدمت صادقانه ممکن است

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت خودانتقادی و همکاری برای خدمت به مردم، گفت: هیچکس نباید دیگران را ملامت کند مگر اینکه ابتدا خودش را ببیند. من خودم مقصرم و تلاش می‌کنم تقصیراتم را کاهش دهم. وقتی همه ما بتوانیم عیب‌ها و ضعف‌های خود را ببینیم و به یکدیگر کمک کنیم، می‌توانیم صادقانه در خدمت مردم باشیم.

پزشکیان افزود: مشکل اصلی این نیست که افراد نمی‌خواهند مسائل را حل کنند، بلکه ساختار بزرگ و ناکارآمد دولت و کسری بودجه است. دولت با ساختار بزرگ و بودجه محدود، پروژه‌ها را کلنگ می‌زند و بعد وقتی به نتیجه نمی‌رسند، انگشت اتهام به سمت دیگران گرفته می‌شود. ما پروژه‌هایی به ارزش هفت هزار همت کلنگ زده‌ایم که هنوز روی هوا است و این ضرر بزرگی برای کشور است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هدف ما خدمت به مردم است، نه گرفتن پست، قدرت یا شهرت. وقتی مسئولیت به ما واگذار می‌شود، بار سنگینی بر دوش داریم و باید تمام تلاشمان را برای حل مشکلات به کار ببندیم. باید عوارض تصمیمات گذشته را بشناسیم و از تکرار اشتباهات جلوگیری کنیم.

وی گفت: وظیفه ما این است که با خودانتقادی، همکاری و تلاش صادقانه، مشکلات کشور را حل کنیم و به مردم خدمت کنیم؛ نه اینکه به دنبال منافع شخصی باشیم یا یکدیگر را محکوم کنیم.

امانت مدیریتی باید به اهلش سپرده شود

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت درک کامل مسائل و نگاه چندوجهی به مشکلات گفت: گاهی شما وارد فضایی می‌شوید که نور و تصویر، چیزهایی را نشان می‌دهد و چیزهایی را پنهان می‌کند. آنچه که در نگاه اول می‌بینیم، همه حقیقت نیست بنابراین نباید مسائل را دوگانه و خشک ببینیم و فقط آنچه خودمان می‌بینیم را حق بدانیم.

پزشکیان با بیان اینکه در مدیریت کشور هم همین مسئله وجود دارد، افزود: وقتی به قوانین و اهداف چارچوب مشخصی عمل می‌کنیم، باید اجرا شوند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: متأسفانه در گذشته امانت مدیریتی به جناح‌ها، گروه‌ها یا حزب‌ها سپرده شده و مشکلات کنونی حاصل همان رفتارهاست. انتقاد می‌کنم که برخی فکر می‌کنند اگر مدیری گذاشته شد، همه مشکلات حل می‌شود؛ در حالی که تجربه، مهارت و سوابق افراد تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به اصلاح تدریجی امور گفت: من ادعا ندارم بی‌نقص هستم و نمی‌توانم همه چیز را یک‌باره درست کنم بلکه اصلاح رفتارها و ساختارها زمان‌بر است و باید اجازه بدهیم فرآیند تغییر طی شود.

مقام عالی دولت تاکید کرد: همان‌طور که در حوزه پزشکی هر هفته جلساتی درباره علت مرگ و عوارض بیماران برگزار می‌شود، در مدیریت هم باید علت مشکلات بررسی و رفع شود؛ این فرآیند زمان‌بر است و انتظار فوری از هیچ مدیری نباید داشت.

پزشکیان تأکید کرد: باید قبول کنیم نقص وجود دارد، به جای سرزنش یکدیگر، بر اصلاح و حل مسائل تمرکز کنیم. اگر کارها درست انجام شود، کشور پیشرفت خواهد کرد و مشکلات قابل حل هستند.

با همکاری و پرهیز از دعوا می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همکاری و دوری از مقصر دانستن یکدیگر، گفت: به‌عنوان یک مسلمان نمی‌توانم بپذیرم که کشور درگیر مشکل باشد و ما نتوانیم آن را حل کنیم.

وی عنوان کرد: دعوا و مقصر جلوه دادن یکدیگر راه‌حل نیست و اگر کسی می‌تواند مشکل را حل کند، ما دست او را می‌بوسیم؛ بیاید و کار را انجام دهد.

پزشکیان با اشاره به افزایش روزافزون چالش‌های کشور افزود: در حوزه آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، بانک، محیط زیست و بسیاری از بخش‌ها مشکلات جدی ایجاد شده است. حالا وقت آن است که کنار هم بنشینیم و ببینیم اشکال کار کجا بوده؛ من اشتباهاتم را نباید تکرار کنم و دیگران هم نباید دوباره همان خطاها را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: اگر مانند دو برادر و دو همکار کنار هم ایرادهای یکدیگر را بپذیریم و برای رفع آن تلاش کنیم، می‌توانیم کشور را بسازیم. اما اگر همچنان مشغول دعوا باشیم، هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و اوضاع همین‌گونه باقی می‌ماند.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت ما را زمین‌گیر کند، به شرط آنکه دست به دست هم بدهیم. من خودم را بی‌عیب نمی‌دانم و همیشه تلاش کرده‌ام اشتباهاتم را اصلاح کنم و تا جایی که توان داشته باشم، در خدمت مردم هستم و به کمک هم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.