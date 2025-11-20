پزشکیان: اصلاح فرهنگ خدمتگزاری و نگاه بلندمدت در توسعه ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در نشست شورای توسعه و برنامهریزی قزوین با تأکید بر اینکه مسئولان و مدیران نقش اصلی در اداره کشور و رضایت مردم دارند، گفت: اگر مردم ناراضیاند، مقصر ما هستیم و حتی اگر رضایت داشتند باز هم مسئولیت اصلی با ماست.
وی با بیان اینکه ما حکومت میکنیم و شما خدمت میدهید بنابراین مردم نباید از خدمات دستگاهها ناراضی باشند، عنوان کرد: احترام به هر فردی که به دستگاهها مراجعه میکند، حتی اگر قصد دریافت خدمت فوری نداشته باشد، اصل اساسی مدیریت موفق است.
رئیسجمهور با نقد اصطلاح رایج ارباب رجوع گفت: مدیر موفق کسی است که دغدغهها و مشکلات مردم را ببیند، همدردی کند، راهحل جایگزین ارائه دهد و نهایت تلاش خود را برای جلب رضایت مردم به کار گیرد.
وی اضافه کرد: برخورد محترمانه با مراجعین، حتی کسانی که خدمات فوری نمیخواهند، سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد.
پزشکیان به ضرورت آیندهنگری در توسعه استان و کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هر توسعهای که با ظرفیت منابع هماهنگ نباشد زیانبارترین تصمیم ممکن است و مدیران باید با نگاه بلندمدت، بحرانهایی مانند کمآبی را پیشبینی و مدیریت کنند.
وی با یادآوری تجربه تلخ دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: اشتباهات گذشته درس بزرگی برای ماست و باید از آنها بیاموزیم تا منابع و زمان مردم هدر نرود.
رئیسجمهور نظام دانشگاهی کشور را نیازمند تحول بنیادین دانست و تأکید کرد: دانشگاههای ما عمدتاً آموزش و تحقیق میکنن اما بیش از ۹۰ درصد پژوهشها بدون کاربرد باقی میماند و این یعنی تحقیقات باید مبتنی بر نیازهای جامعه باشد و مسائل واقعی کشور را حل کند.
پزشکیان در بخش اجتماعی سخنان خود، جایگاه زنان و خانواده را عامل مهم کاهش تخلفات اجتماعی دانست و گفت: آمارها نشان میدهد که نرخ تخلفات، رشوه و فساد در میان بانوان کمتر از مردان است و در جاهایی که به زنان شخصیت دادهایم، اثرات مثبت آن مشخص شده است.
وی افزود: اگر زنان در جامعه جایگاه واقعی خود را داشته باشند، نه ابزار و نه خودنما میشوند و میتوانند به تکیهگاه اجتماعی تبدیل شوند. باید با اصلاح تفکر و تربیت درست، از انحراف افراد جلوگیری کنیم و نباید کل جامعه زنان را زیر سؤال برد.
رئیس جمهور تأکید کرد: توسعه کشور تنها به تصمیم دولت وابسته نیست بلکه ظرفیتها و توانمندیهای مردم و مدیران محلی کلید حل مشکلات است.
وی در پایان یادآور شد: با مدیریت درست، وحدت مسئولان، همراهی دانشگاهیان و مردم، و احترام به تکتک مراجعهکنندگان، میتوان بر تمام چالشهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی غلبه کرد و توسعه پایدار استان و کشور را رقم زد.
