به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین با انتقاد از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و مشکلات ایجادشده برای تولیدکنندگان، تأکید کرد: مشکلات امروز اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها نیست بلکه نتیجه سال‌ها مدیریت نادرست و تکیه بر درآمدهای نفتی است.

وی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته فروش نفت بدون برنامه‌ریزی مانع شکل‌گیری یک اقتصاد تولیدمحور شد، افزود: تا زمانی که پول نفت راحت به دست می‌آمد، کسی دغدغه تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری نداشت؛ اما امروز که فروش نفت با محدودیت و فشار همراه شده، ضعف‌های اساسی خود را نشان داده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره ضرورت حمایت از تولید، گفت: اگر بستر مناسب برای تولیدکننده و صنعتگر فراهم می‌شد، امروز دشمن نمی‌توانست ما را با تحریم تحت فشار قرار دهد.

وی اضافه کرد: مرزهای گسترده و ظرفیت‌های فراوان کشور اجازه نمی‌دهد که گرفتار شویم، مگر اینکه خودمان راه‌حل ارائه ندهیم.

پزشکیان یکی از چالش‌های مهم تولید را رانت‌خواری و نظام غلط تخصیص ارز و واردات دانست و اظهار داشت: برخی با رانت زندگی می‌کنند؛ کسی که واردات انجام می‌دهد با ارزهای ترجیحی سود کلان می‌برد، اما تولیدکننده در بازار آزاد تحت فشار قرار می‌گیرد و در عین حال مجبور است محصولش را با قیمت تعیین‌شده بفروشد. این چرخه معیوب باید اصلاح شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت تسهیلات تکلیفی، گفت: در حالی که کل ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ همت است، هزار همت از این منابع به‌صورت تکلیفی تحمیل می‌شود؛ یعنی بانک مجبور است پول را جایی ببرد که نباید ببرد. این شیوه، سرمایه را از بخش تولید دور می‌کند.

پزشکیان با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر مقصر بودن ساختار قانون‌گذاری در این وضعیت، ادامه داد: دولت و مجلس باید به‌صورت مشترک این چرخه نادرست را اصلاح کنند؛ زیرا همین سیاست‌های غلط، صنعت و تولید کشور را زمین‌گیر کرده است.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: در جلسات مشترک با فعالان اقتصادی، دولت به‌دنبال ارائه راهکارهای عملی و ایجاد بستری مناسب برای رونق تولید است و تصمیم داریم با همکاری همه بخش‌ها، جلوی رانت و سیاست‌های ناکارآمد را بگیریم.

تیم مشترک سه قوه برای رفع موانع تولید تشکیل می‌شود

رئیس‌جمهور با تأکید بر هماهنگی کامل سران قوا در حمایت از تولید گفت: امروز هیچ محدودیتی در مسیر ایجاد بستر مناسب برای رونق تولید وجود ندارد و سران سه قوه در این زمینه هم‌نظر هستند.

وی درباره مصوبه جدید نشست سران قوا توضیح داد: در این جلسه مقرر شد یک تیم مشترک از قوه قضاییه، اتاق بازرگانی و نمایندگان تولیدکنندگان تشکیل شود. آقای اژه‌ای نیز در این جلسه حضور داشتند و دستور دادند سازوکاری طراحی شود تا هیچ مرجعی نتواند بدون بررسی دقیق، برای تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی حکم جلب صادر کند.

پزشکیان افزود: این تصمیم برای جلوگیری از اتفاقاتی مانند بازداشت‌های ناگهانی است؛ مواردی داشتیم که تولیدکننده را پنجشنبه بعدازظهر بازداشت کرده‌اند تا عملاً امکان پیگیری حقوقی وجود نداشته باشد. این رفتارها سرمایه‌گذار را دلسرد می‌کند. باید ابتدا فرد، یا وکیل او را فراخواند، مشکل را شنید و حل کرد؛ نه اینکه تولیدکننده را در زندان نگه داشت تا تحت فشار قرار گیرد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که دولت و قوه قضاییه با همکاری بخش خصوصی به‌دنبال حذف تمام موانعی هستند که امکان دارد برای تولیدکنندگان ایجاد شود و گفت: تمام این مشکلات در جلسات مشترک بررسی می‌شود و دولت مصمم است آنها را یک‌به‌یک برطرف کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انرژی در صنعت اظهار داشت: اگر انرژی پایدار در اختیار شما نباشد، تولید نمی‌تواند ادامه پیدا کند. سال‌ها با گاز، نفت و بنزین این مسیر را طی کردیم، اما امروز باید به سمت منابع پاک برویم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در صنایع، گفت: همین منطقه‌ای که امروز در آن هستیم ظرفیت تبدیل شدن به یک پهنه خورشیدی را دارد. خداوند این منبع پایان‌ناپذیر را در اختیار ما گذاشته و بدون هزینه اضافی می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اگر دست به دست هم بدهیم، صنعت می‌تواند بخش عمده انرژی خود را از خورشید تأمین کند.

مشکلات پروژه‌ها و انرژی نتیجه مدیریت گذشته است

پزشکیان در ادامه نشست با اشاره به تجربه خود در مجلس گفت: من چهار دوره نماینده بودم و همین کارها را انجام می‌دادیم یعنی بخش عمده مشکلات امروز، نتیجه تصمیمات خودمان است.

وی تصریح کرد: نزدیک به ۷ هزار همت، معادل هفت میلیون میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زنی شده که نیاز به تخصیص منابع دارد و باید پول داده شود تا تکمیل شود و وقتی این پروژه‌ها به نتیجه برسند، دیگر ممکن است نیاز امروز کشور را پاسخ ندهند.

وی با تأکید بر واقع‌بینی در مدیریت منابع افزود: حالا هم که می‌خواهیم پروژه‌های جدید را شروع کنیم، باید با پول دولت و تلاش همگانی مشکلات را حل کنیم. بخشی از این مسائل مربوط به قانون برنامه و نحوه اجرای آن است اما اگر واقعیت‌ها را درست ببینیم، تصمیم‌گیری‌ها منطقی‌تر خواهد بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت انرژی در کشور اظهار داشت: سال گذشته با کمبود ۲۰ هزار مگاوات برق مواجه بودیم و کمبود برق‌آبی ناشی از کاهش بارش‌ها، نزدیک ۱۲ تا ۱۴ هزار مگاوات دیگر نیز به آن اضافه شد.

وی اضافه کرد: مجموع این کمبودها نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاوات شد و برای رفع این مشکلات، با همکاری همه بخش‌ها، کاهش مصرف، اصلاح تولید و افزایش بهره‌وری را اجرایی کردیم.

پزشکیان به پیشرفت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ظرفیت پنل‌های خورشیدی در سال‌های گذشته تنها هزار مگاوات بود اما اکنون این عدد به سه هزار مگاوات رسیده و تا پایان سال به بیش از هفت تا هشت هزار مگاوات افزایش خواهد یافت، که نقش مؤثری در چرخه تولید کشور ایفا می‌کند.

بدون تأمین انرژی پایدار، افتتاح کارخانه‌ها فایده‌ای ندارد

پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار انرژی کشور گفت: تا زمانی که مسئله انرژی حل نشود، افتتاح کارخانه و توسعه صنعت فایده‌ای ندارد. اگر برق نداشته باشیم، تولید نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار منطقه و فشارهای خارجی افزود: از روزی که دولت را تحویل گرفتیم، جنگ و ناامنی در اطراف کشور شدت گرفت و هر روز یک بحران جدید پیش رو بوده است اما با این حال ما باید در همین شرایط، ناترازی‌ها و مشکلات داخلی را حل کنیم.

پزشکیان با دعوت به همگرایی و پرهیز از اختلاف‌افکنی میان دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی گفت: اگر قرار باشد ایراد بگیریم، همه ما اشکال داریم.

وی عنوان کرد: من اگر بخواهم درباره صنعت، تولید یا تجارت حرف بزنم، مسائل زیادی مطرح می‌شود اما باید از این مسائل عبور کنیم و بر اهدافی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند تمرکز داشته باشیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت به هیچ‌وجه دنبال رانت یا امتیازدهی رانتی نیست، تأکید کرد: هدف ما این است که کشور با عزت از تهدیدها و فشارها عبور کند. به هیچ عنوان نمی‌پذیرم که ایران از کشورهای دیگر عقب بماند بلکه این سرزمین جایگاه شایسته‌ای دارد و باید با قدرت به سمت پیشرفت حرکت کند.

وی خطاب به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: دولت مصمم است هر کاری که ممکن باشد برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم انجام دهد.

پزشکیان عنوان کرد: ما آماده‌ایم تمام بسترهای لازم را برای تولید باکیفیت، توسعه تجارت و ارتقای بهره‌وری فراهم کنیم تا صنعت کشور با قدرت پیش برود.