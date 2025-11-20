صالحی امیری: هویت ملی در کنار هویت اسلامی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه پنجشنبه در جریان سفر به استان زنجان در جلسه شورای اداری شهرستان خدابنده با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی، زنجان را در آستانه یک جهش بزرگ ارزیابی کرد و گفت: زنجان با فضاهای شهری نو و بناهای جدید، آینده‌ای روشن را رقم خواهد زد و می‌تواند به قطبی مهم در توسعه کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک زنجان اظهار کرد: این استان در آینده نه‌تنها به یک مرکز مهم علمی و صنعتی تبدیل می‌شود، بلکه در حوزه سلامت، فناوری، فرهنگ و گردشگری نیز پیشتاز خواهد بود؛ چراکه جاذبه‌های طبیعی و میراث تاریخی زنجان، این استان را به یکی از قطب‌های گردشگری و تمدنی کشور تبدیل کرده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت بازآفرینی بنیان‌های هویتی کشور تأکید کرد و افزود: در گذشته بیشتر بر هویت اسلامی تمرکز داشتیم، اما امروز نیازمند تقویت هویت ملی نیز هستیم.

وی با اشار ه به اینکه مقام معظم رهبری تعبیر «ای ایران بخوانید» را به عنوان یک گفتمان مطرح کردند، یادآور شد: دلبستگی به ایران، همراه با اسلامیت، یکی از عناصر اصلی مقاومت ملی است.

استراتژی دولت؛ مقاومت و مذاکره

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت اشاره کرد و گفت: دولت در برابر دشمن هم به مذاکره و هم به مقاومت پایبند است و اگر مذاکره منافع ملی را تأمین کند، حضور در میز مذاکره ضروری است و اگر دشمن زیاده‌خواهی کند، ملت راه مقاومت را انتخاب خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ امنیت و هویت کشور خاطرنشان کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن ملت دارند و امروز امنیت و هویت ما مدیون خون آنان است و بزرگداشت شهدا باید از سطح مناسک و پوستر فراتر رفته و به عمق معرفت برسد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره سفر خود به شهرستان خدابنده اظهار کرد: جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی خدابنده کم‌نظیر است و امنیت منطقه مثال‌زدنی، اما زیرساخت‌های گردشگری متناسب با ظرفیت‌ها نیست.

وی بر لزوم برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار گردشگری بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست.

صالحی‌امیری پیشنهاد برگزاری یک نشست بزرگ سرمایه‌گذاری در استان را مطرح کرد و گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری باید توسط استاندار، فرمانداران، بخشداران و دهیاران آماده شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند پروژه‌ها را انتخاب کنندف زنجان و خدابنده ظرفیت جذب سرمایه‌گذار را دارند و دولت آماده حمایت است.

وی با بیان اینکه زنجان با بهره‌گیری از سرمایه انسانی، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی، در مسیر تبدیل شدن به قطب تمدنی و گردشگری کشور قرار دارد، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی مدیران، نمایندگان، روحانیت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

شناسایی بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به شناسایی بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور گفت: اولویت ما تثبیت زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران، حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت گردشگری است.

صالحی‌امیری بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی تاکید کرد و گفت: با توجه به حجم گردشگران داخلی که از سراسر کشور به استان سفر می‌کنند، لازم است امکانات اقامتی و زیرساخت‌های مرتبط در همه شهرهای استان به صورت جدی تقویت شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه استان، اعلام کرد: این برنامه به زودی به استاندار ارائه خواهد شد و در آن تکالیف ملی، استانی و شهرستانی در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشخص شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد: ما باید نگاه جامع و بلندمدت داشته باشیم و با برنامه‌ریزی ۱۰ ساله، مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری را در استان مشخص کنیم و این شامل تعیین منابع انسانی، امکانات، تسهیلات دولتی و خصوصی و مشوق‌های قانونی است.

وی با اشاره به مشوق‌های تصویب شده توسط دولت، از جمله تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به زیرساخت‌های گردشگری با عوارض صفر، خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اجرایی شده‌اند.

صالحی‌امیری افزود: همه تلاش ما این است که تسهیلات لازم برای توسعه گردشگری فراهم و مشکلات زیرساختی شهرستان‌ها برطرف شود.

وی در خصوص حفظ و مرمت آثار تاریخی، وزیر یادآور شد: در کشور بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناسایی شده داریم که نزدیک به نیمی از آنها مالکیت خصوصی دارند و این مسئله محدودیت قانونی ایجاد کرده است، اما ما در استان زنجان متعهد هستیم کمک‌های لازم را برای حفظ و تثبیت آثار تاریخی انجام دهیم و با همکاری نهادهای نظارتی و خیرین این مسیر دنبال خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به اهمیت همکاری مدیران استانی و شهرستانی ابراز کرد: معاون پشتیبانی، معاون توسعه منابع و مدیران ذیربط به زودی برای بررسی و برنامه‌ریزی زیرساخت‌های گردشگری استان حضور خواهند یافت تا پروژه‌ها با اولویت اجرایی شوند.

وی با بیان اینکه برای تسهیلات مالی هیچ محدودیتی وجود ندارد و در صورت نیاز، بودجه و منابع استان و دولت برای پروژه‌های بزرگ تأمین خواهد شد، عنوان کرد: شورای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان تشکیل شده و مدیران کل موظف هستند پیگیری کامل پروژه‌ها و اجرای برنامه‌ها باشند.

صالحی‌امیری تصریح کرد: اولویت ما تثبیت زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران، حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت گردشگری است تا استان زنجان به یک مقصد جذاب و پایدار برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.