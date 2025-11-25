به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با سفیر سنگال با اشاره به اراده مقامات عالی دو کشور برای توسعه اقتصادی پایدار، افزود: توافقات شکل‌گرفته در اجلاس ۲۰۲۳ نقشه راه مهمی برای تقویت همکاری‌هاست و امیدواریم در اجلاس آینده در ایران، ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بیش از پیش معرفی و عملیاتی شود.

وی، با تأکید بر آمادگی زنجان برای گسترش فعالیت‌ها در حوزه‌های بهداشت، کشاورزی، صنایع معدنی و خدمات مهندسی، گفت: مردم سنگال در دفاع از مردم غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مواضع ارزشمندی داشته‌اند که قابل تقدیر است.

استاندار، زنجان را قطب صنعتی، کشاورزی، گردشگری، فناوری و خدمات مهندسی در شمال‌غرب کشور عنوان کرد و گفت: زنجان در تولید فلزات روی و سرب یکی از استان‌های پیش روست و این ظرفیت می‌تواند زمینه همکاری با صنایع معدنی سنگال باشد.

وی افزود: همچنین امکان صادرات میوه، خشکبار، عسل و فرآورده‌های کشاورزی از زنجان به سنگال وجود دارد.

صادقی با دعوت از سفیر سنگال برای بازدید از مجتمع‌های صنعتی و معدنی استان، از جمله شرکت ایران‌ترانسفو، افزود: زنجان آماده جذب سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های فناوری معدنی، صنایع فلزی و همچنین ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است.

وی همچنین از آمادگی استان برای ایجاد بوم‌گردی مشترک بین زنجان و سنگال با محوریت بخش خصوصی خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی زنجان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری، صنعتی و کشاورزی با شهرهای سنگال ایفا کند.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود روابط ایران و سنگال را دیرینه و عمیق توصیف کرد و گفت: اکنون آمادگی داریم تعداد بیشتری از دانشجویان سنگال را در رشته‌های زمین‌شناسی، معدن، فناوری و هوش مصنوعی پذیرش کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه و دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تأکید کرد: امکان تبادل استاد و دانشجو وجود دارد و این دانشگاه‌ها می‌توانند به مراکز محوری همکاری‌های علمی ایران و سنگال تبدیل شوند.

صادقی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران آماده تقویت همکاری‌های علمی، صنعتی و فناورانه با سنگال است و از هر فرصت برای گسترش روابط بهره خواهد برد.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: شرکت‌های صنعتی این استان توانایی کامل برای تأمین تجهیزات صنعتی، معدنی و الکتریکی مورد نیاز پروژه‌های صنعتی کشور سنگال را دارند و آمادگی لازم برای گسترش همکاری‌های مشترک در این زمینه فراهم است.

وی ایجاد دفتر تجاری مشترک و همچنین توسعه صنایع کوچک و متوسط را از مهم‌ترین محورهای همکاری بین زنجان و سنگال عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود در بخش صنعت استان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش حضور شرکت‌های زنجانی در بازارهای آفریقایی باشد.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات گرمسیری سنگال، این حوزه را فرصتی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری مشترک عنوان و تأکید کرد: بهره‌گیری از پتانسیل‌های کشاورزی سنگال می‌تواند منجر به ایجاد طرح‌های مشترک و افزایش تبادلات اقتصادی میان دو طرف شود.