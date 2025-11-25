  1. استانها
صادقی: تفاهم‌نامه خواهرخواندگی با یکی از شهرهای سنگال منعقد شود

زنجان- استاندار زنجان با بیان اینکه حضور سفیر سنگال در زنجان آغاز فصل جدیدی برای همکاری‌هاست، گفت: پیشنهاد بر این است که تفاهم‌نامه خواهرخواندگی با یکی از شهرهای سنگال منعقد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با سفیر سنگال با اشاره به اراده مقامات عالی دو کشور برای توسعه اقتصادی پایدار، افزود: توافقات شکل‌گرفته در اجلاس ۲۰۲۳ نقشه راه مهمی برای تقویت همکاری‌هاست و امیدواریم در اجلاس آینده در ایران، ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بیش از پیش معرفی و عملیاتی شود.

وی، با تأکید بر آمادگی زنجان برای گسترش فعالیت‌ها در حوزه‌های بهداشت، کشاورزی، صنایع معدنی و خدمات مهندسی، گفت: مردم سنگال در دفاع از مردم غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مواضع ارزشمندی داشته‌اند که قابل تقدیر است.

استاندار، زنجان را قطب صنعتی، کشاورزی، گردشگری، فناوری و خدمات مهندسی در شمال‌غرب کشور عنوان کرد و گفت: زنجان در تولید فلزات روی و سرب یکی از استان‌های پیش روست و این ظرفیت می‌تواند زمینه همکاری با صنایع معدنی سنگال باشد.

وی افزود: همچنین امکان صادرات میوه، خشکبار، عسل و فرآورده‌های کشاورزی از زنجان به سنگال وجود دارد.

صادقی با دعوت از سفیر سنگال برای بازدید از مجتمع‌های صنعتی و معدنی استان، از جمله شرکت ایران‌ترانسفو، افزود: زنجان آماده جذب سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های فناوری معدنی، صنایع فلزی و همچنین ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است.

وی همچنین از آمادگی استان برای ایجاد بوم‌گردی مشترک بین زنجان و سنگال با محوریت بخش خصوصی خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی زنجان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری، صنعتی و کشاورزی با شهرهای سنگال ایفا کند.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود روابط ایران و سنگال را دیرینه و عمیق توصیف کرد و گفت: اکنون آمادگی داریم تعداد بیشتری از دانشجویان سنگال را در رشته‌های زمین‌شناسی، معدن، فناوری و هوش مصنوعی پذیرش کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه و دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تأکید کرد: امکان تبادل استاد و دانشجو وجود دارد و این دانشگاه‌ها می‌توانند به مراکز محوری همکاری‌های علمی ایران و سنگال تبدیل شوند.

صادقی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران آماده تقویت همکاری‌های علمی، صنعتی و فناورانه با سنگال است و از هر فرصت برای گسترش روابط بهره خواهد برد.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: شرکت‌های صنعتی این استان توانایی کامل برای تأمین تجهیزات صنعتی، معدنی و الکتریکی مورد نیاز پروژه‌های صنعتی کشور سنگال را دارند و آمادگی لازم برای گسترش همکاری‌های مشترک در این زمینه فراهم است.

وی ایجاد دفتر تجاری مشترک و همچنین توسعه صنایع کوچک و متوسط را از مهم‌ترین محورهای همکاری بین زنجان و سنگال عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود در بخش صنعت استان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش حضور شرکت‌های زنجانی در بازارهای آفریقایی باشد.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات گرمسیری سنگال، این حوزه را فرصتی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری مشترک عنوان و تأکید کرد: بهره‌گیری از پتانسیل‌های کشاورزی سنگال می‌تواند منجر به ایجاد طرح‌های مشترک و افزایش تبادلات اقتصادی میان دو طرف شود.

