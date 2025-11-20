امضای تفاهم نامه همکاری با کمیته المپیک گامبیا

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه همکاری‌های ورزشی و در چارچوب سیاست‌های کلی کمیته ملی المپیک کشورمان مبنی بر گسترش مناسبات و تعاملات ورزشی با کشورهای مختلف بویژه کشورهای مسلمان ، روسای کمیته‌های المپیک دو کشور ایران و گامبیا تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

در این دیدار که بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه در حاشیه برگزاری ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و در هتل هیلتون ریاض بین محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک و بای دوودو جلو (BAI Dodou Jallow) رییس کمیته ملی المپیک گامبیا برگزار شد، خسروی وفا با تاکید بر شعار «امت واحد» بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت : از فرصت پیش آمده برای تقویت همکاری با کشورهای مسلمان استقبال می کنیم و امیدواریم بتوانیم از طریق این تفاهم نامه از ظرفیت های ورزشی شما بخصوص در رشته های فوتبال و دوومیدانی و بوکس بهره مند شویم و متقابلا آماده همکاری در حوزه های برگزاری اردوهای مشترک ،تورنمنت‌ها و دوره‌های آموزشی بین المللی بایکدیگر هستیم .

این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای سطح تعاملات ورزشی، تبادل تجربیات و گسترش فعالیت‌های مشترک در رشته‌های مختلف ورزشی به امضا رسید.

در پایان این دیدار که دکتر علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران و همتای گامبیایی نیز حضور داشتند پس از امضای تفاهم‌نامه، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ضمن تاکید بر دوستی دیرینه با این کشور مسلمان به‌صورت رسمی از دوودو جلو ، رییس کمیته ملی المپیک گامبیا دعوت کردند تا در اولین فرصت در ایران حضور یابند ، همتای گامبیایی نیز با دعوت از خسروی وفا برای حضور در این‌کشور ابراز امیدواری کرد که عقد این تفاهم نامه بی شک برای توسعه ورزش گامبیا بسیار موثر خواهد بود .