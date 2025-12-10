به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در نشست خبری شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر اظهار داشت: خدا را شاکریم که چنین فرصت ارزشمندی برای ورزش کشور، به‌ویژه در بخش بانوان و برای یکی از قهرمانان ما فراهم شد. این رویداد می‌تواند نقطه عطف مهمی برای ورزش ایران باشد.

وی با اشاره به هم‌زمانی این اتفاق با مناسبت خانوادگی آقایی افزود: جالب اینکه این خبر خوش با سالروز تولد مادر ایشان همراه شده است که ما آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم آغاز مسیر پربرکتی برای ایشان باشد.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به روند انتخاب این نماینده ایرانی تصریح کرد: حدود دو ماه پیش و در جریان نخستین دیدارمان با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در لوزان سوئیس، به ما اعلام شد که قرار است یک نماینده از ایران انتخاب شود. پس از بررسی‌های صورت‌گرفته به این جمع‌بندی رسیدیم که شایسته‌ترین گزینه برای این مسئولیت، خانم ثریا آقایی است.

خسروی‌وفا ادامه داد: در همان مقطع تاکید شد که موضوع به صورت محرمانه پیگیری شود. ما دو ماه پیش این موضوع را به خانم آقایی اطلاع دادیم، اما هنوز جنبه رسمی نداشت. از ایشان خواستیم با خدای خود عهد ببندد که نماینده‌ای شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین با توجه به ارتباط عاطفی نزدیک با پدر و مادرشان، از آن‌ها بخواهد برای موفقیت در این مسیر دعا کنند. امروز نیز جلسه نهایی در این رابطه برگزار شد و این انتخاب رسمیت پیدا کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان مسئولیت آقایی در IOC گفت: عضویت ایشان در کمیته بین‌المللی المپیک برای یک دوره ۶ ساله خواهد بود.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان درباره آغاز رسمی فعالیت این عضو جدید IOC عنوان کرد: ثریا آقایی هم‌زمان با برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ ایتالیا، حکم رسمی خود را دریافت خواهد کرد و فعالیتش را به عنوان عضو اصلی کمیته بین‌المللی المپیک آغاز می‌کند.