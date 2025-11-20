به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای روستای طوغان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روستا، به تبیین درس‌های ارزشمندی که شهدای عزیز از حضرت فاطمه زهرا (س) آموخته‌اند، پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: شهدا از ما بسیار جلوتر بودند آنها از حضرت زهرا (س) درس‌های بزرگی آموختند که امروز وظیفه داریم از آن‌ها پیروی کنیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان در ادامه به چهار درس کلیدی که شهدای عزیز از حضرت زهرا (س) آموخته‌اند، اشاره کرد و به آیه‌ای از سوره یونس (آیه ۳۲) پرداخت که بعد از حق جز گمراهی چیزی نیست.

حجت‌الاسلام پورذهبی افزود: شهدا همواره در مسیر حق قدم گذاشتند و از حضرت زهرا (س) آموختند که پیروی از حق و حقانیت همیشه تنها راه نجات است.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) با ۱۸ سال سن، در مسیر دفاع از ولایت و اهل بیت (ع) جانانه ایستادند و شهدا نیز از این درس پیروی کردند و در دفاع از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادند.

وی افزود: دفاع از ولایت تنها به سخن گفتن محدود نمی‌شود، بلکه باید در عمل و حرکت‌های جهادی هم به میدان آمد.

شهدا در برابر مستکبران جهانی ایستادگی کردند

پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مقابله با ظلم و استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا (س) همواره در برابر ظلم و کفر ایستادگی کردند و شهدای ما نیز با الهام از این آموزه‌ها، در برابر مستکبران جهانی مانند آمریکا و اسرائیل ایستادند.

وی افزود: شهدا از حضرت زهرا (س) آموختند که مسئولیت‌پذیری و وفاداری به عهد و پیمان با خدا و ولی فقیه، یکی از مهم‌ترین اصول زندگی است و آنان هیچ‌گاه از مسیر انقلاب و جهاد بازنگشتند و تا آخرین نفس خود برای اسلام و انقلاب ایستادند.

حجت‌الاسلام پورذهبی در پایان سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای گمنام و تأکید بر اهمیت یادواره‌های شهدا، گفت: محضر شهدا، محضر معنویت و کسب فیض است و ما امروز نیز در اینجا به‌دنبال استفاده معنوی و روحانی از حضور در کنار شهدا هستیم.

وی همچنین با قدردانی از فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان که میزبان این مراسم بود، و همچنین از دیگر دست‌اندرکاران برگزاری یادواره شهدای روستای طوغان، گفت: این مراسم یادآوری می‌کند که شهدا نه تنها به‌خاطر جانفشانی‌هایشان، بلکه به‌خاطر درس‌هایی که به ما آموختند، همیشه در قلب مردم باقی خواهند ماند.

در این مراسم از جمعی از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.