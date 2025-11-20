  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

اجرای پویش فرهنگی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قروه

قروه- پویش فرهنگی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب نصب مجموعه‌ای از نوشته‌ها و تصاویر فرهنگی در سطح شهر قروه به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اداره بهزیستی شهرستان قروه شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از طراحی، تدوین و آماده‌سازی بنرهای مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب پویش فرهنگی خبر داد و گفت: این پویش با همکاری مستقیم و استقبال گرم واحد روابط‌عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه به مرحله اجرا درآمده است.

مجید زارعی افزود: این طرح با هدف آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای مسئولیت اجتماعی شهروندان، به بررسی موضوعاتی چون آسیب‌شناسی طلاق، پیشگیری از کودک‌آزاری، پیشگیری از خشونت و نزاع، پیشگیری از اعتیاد و همچنین پیشگیری از خودکشی و آسیب به خویشتن می‌پردازد.

کارشناس اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اداره بهزیستی شهرستان قروه تصریح کرد: در این پویش، علاوه بر پیام‌های هشداردهنده و آموزشی، شماره تلفن شبانه‌روزی ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و خط ۱۴۸۰ صدای مشاوره نیز برای دسترسی سریع شهروندان به خدمات حمایتی و مشاوره‌ای معرفی شده است.

وی بیان کرد: در گام بعدی، برنامه‌ریزی برای اجرای دیوارنگاره‌های شهری در سطح شهرستان قروه آغاز خواهد شد.

وی افزود: امید آن‌که این حرکت فرهنگی و انسان‌محور در سراسر قروه گسترش یابد و پیام همدلی، پیشگیری و مسئولیت اجتماعی در هر کوچه و محله شنیده شود.

زارعی اضافه کرد: این اقدام نمادی از هم‌افزایی میان مجموعه بهزیستی و مدیریت شهری قروه در راستای ترویج فرهنگ پیشگیری، حمایت اجتماعی و تقویت انسجام انسانی در جامعه محلی به شمار می‌آید.

