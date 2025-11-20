به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اداره بهزیستی شهرستان قروه شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از طراحی، تدوین و آمادهسازی بنرهای مرتبط با پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در قالب پویش فرهنگی خبر داد و گفت: این پویش با همکاری مستقیم و استقبال گرم واحد روابطعمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه به مرحله اجرا درآمده است.
مجید زارعی افزود: این طرح با هدف آگاهیبخشی عمومی و ارتقای مسئولیت اجتماعی شهروندان، به بررسی موضوعاتی چون آسیبشناسی طلاق، پیشگیری از کودکآزاری، پیشگیری از خشونت و نزاع، پیشگیری از اعتیاد و همچنین پیشگیری از خودکشی و آسیب به خویشتن میپردازد.
کارشناس اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اداره بهزیستی شهرستان قروه تصریح کرد: در این پویش، علاوه بر پیامهای هشداردهنده و آموزشی، شماره تلفن شبانهروزی ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و خط ۱۴۸۰ صدای مشاوره نیز برای دسترسی سریع شهروندان به خدمات حمایتی و مشاورهای معرفی شده است.
وی بیان کرد: در گام بعدی، برنامهریزی برای اجرای دیوارنگارههای شهری در سطح شهرستان قروه آغاز خواهد شد.
وی افزود: امید آنکه این حرکت فرهنگی و انسانمحور در سراسر قروه گسترش یابد و پیام همدلی، پیشگیری و مسئولیت اجتماعی در هر کوچه و محله شنیده شود.
زارعی اضافه کرد: این اقدام نمادی از همافزایی میان مجموعه بهزیستی و مدیریت شهری قروه در راستای ترویج فرهنگ پیشگیری، حمایت اجتماعی و تقویت انسجام انسانی در جامعه محلی به شمار میآید.
