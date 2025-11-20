استاندار بوشهر: شاهد جهش تولید و اشتغال در استان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحول در شیوههای آبزیپروری و حرکت به سمت مدلهای نوین، اعلام کرد: برخی مزارع میگو در استان توانستهاند امسال به رکورد چشمگیر برداشت ۵۰ تن از هر استخر برسند؛ موفقیتی که نتیجه اصلاح مدلهای سنتی و تکمیل زنجیره تولید است.
استاندار بوشهر در ادامه به اهمیت زنجیره ارزش پتروشیمی پرداخت و گفت: برگزاری همایش ملی با حضور مدیران ارشد موجب امضای تفاهمنامههایی برای توسعه صنایع میاندستی و پاییندستی شده است؛ صنایعی که میتوانند فرآوری گاز را به ارزش افزوده واقعی تبدیل کنند و ظرفیت اشتغال پایدار ایجاد کنند.
استاندار بوشهر گفت: توافق با شرکتهای مستقر در پارس جنوبی نیز سهم نیروهای بومی را به حداقل ۷۰ درصد در بخشهای غیرتخصصی و ۵۰ درصد در حوزههای تخصصی رسانده است.
استاندار بوشهر ادامه داد: برای تأمین نیروی مهارتمحور مورد نیاز صنایع، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز مراکز فنیوحرفهای جنوب استان اختصاص یافته تا تربیت نیروی کار متناسب با نیاز شرکتها سرعت گیرد.
وی با اشاره به شناسایی ۷۵ واحد راکد و ۹۱۰ واحد نیمهفعال یا کمکار، از ارائه تسهیلات برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید خبر داد و توضیح داد: تعدادی از آنها در هفته دولت دوباره فعال شدهاند.
وی گفت: احیای این ۹۱۰ واحد علاوه بر تثبیت مشاغل موجود، زمینه ایجاد فرصتهای جدید و تقویت تابآوری تولید را فراهم کرده، اما ادامه این مسیر مستلزم حمایت مالی و رفع گرههای بانکی است.
زارع همچنین تأکید کرد: اشتغال باید در کنار محل زندگی مردم تقویت شود و نباید همه نگاهها به پارس جنوبی دوخته شود؛ چراکه شمال، مرکز و دیگر شهرستانها نیز ظرفیتهای گستردهای در صنعت، کشاورزی، خدمات و اقتصاد دانشبنیان دارند. وی کاهش نرخ بیکاری استان از ۷.۹ درصد به ۶.۲ درصد و ثبت بیش از ۲۰ هزار شغل در سال گذشته را از نتایج سیاستهای اشتغالمحور دانست.
بهبود فضای کسبوکار و جهش ۱۵ پلهای بوشهر در فصل بهار نیز از دیگر دستاوردهایی بود که استاندار مطرح کرد.
وی درباره تفاهمنامههای سفر رئیسجمهور گفت: ۱۱ تفاهمنامه اقتصادی و گردشگری با حجم سرمایهگذاری ۶ همت و معادل بیش از پنج میلیارد دلار و یورو امضا شده که ظرفیت اشتغال آنها بیش از ۱۸ هزار نفر است.
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد این طرحها وارد مرحله اجرا شده و بخشی از آنها تا دهه فجر و مابقی تا سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهند رسید.
زارع همچنین از شناسایی ۵۲۶ طرح نیمهتمام خبر داد و توضیح داد: برای تکمیل آنها بیش از ۲۰ همت لازم بود که تاکنون حدود ۸.۲ همت تأمین و بخشی از پروژهها افتتاح شدهاند.
