تجهیز ۲۴۷ مسجد قم در قالب طرح محراب کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم شامگاه پنچشنبه در آئین گشایش کتابخانه و خانه دیجیتال کانون فرهنگی هنری مسجد امام سجاد (ع) که با تلاش ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم انجام شد،
با اشاره به مأموریتهای جدید این ستاد گفت: تقویت محلهمحوری و ارتقای نقش فرهنگی مساجد در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب ۲۴۷ مسجد در قالب طرح محراب و با حمایت قرارگاه مسجد، استانداری و دستگاههای متولی تجهیز میشوند.
وی سه محور رسانه و فضای مجازی، هنر، و کتاب و کتابخوانی را پایه اصلی این طرح عنوان کرد و افزود: کانونهای مشمول این طرح بر اساس ظرفیتها و نیازهای واقعی شناسایی شدهاند و روند تجهیز آنها به صورت مرحلهای انجام میشود تا بتوانند به عنوان پایگاههای فعال فرهنگی در محلات ایفای نقش کنند.
مدیر ستاد کانونهای مساجد قم با اشاره به راهاندازی چند مرکز جدید اظهار کرد: در مسجد امام سجاد (ع) منطقه سه، کتابخانه عمومی، خانه دیجیتال و فضای مجازی با محوریت آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی راهاندازی شد و این مجموعه میتواند ظرفیت مؤثری برای تقویت فعالیتهای محلهمحور ایجاد کند.
وی افزود: در منطقه دو و محله شیخآباد نیز کتابخانه عمومی مسجد با حضور استاندار و مسئولان افتتاح شد تا نوجوانان و جوانان بتوانند از امکانات آموزشی و فرهنگی در بستر مسجد بهرهمند شوند.
حجتالاسلام حیدری با اشاره به پروژههای در دست اجرا تأکید کرد: با حمایت استاندار قم و دستگاههای مرتبط، چند طرح دیگر نیز در مسیر راهاندازی قرار دارد و بهتدریج به بهرهبرداری خواهد رسید.
