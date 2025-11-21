برداشت طلای سرخ در مزارع شهرستان چرداول آغاز شد

علی نجفی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهرهبرداران این محصول ارزشمند در حال روانه کردن زعفران باکیفیت به بازار هستند.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام گفت: استان ایلام با تنوع آبوهوایی و خاک مناسب، قابلیتهای بسیار مطلوبی برای توسعه کشت زعفران دارد.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی دیم کمبازده در استان وجود دارد که زعفران میتواند بخش عمدهای از این اراضی را به خود اختصاص دهد و در برخی مناطق جهش اقتصادی ایجاد کند.
وی افزود: برآوردهای ما نشان میدهد در هر هکتار، زعفران میتواند به طور میانگین بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد.
در این فصل، زعفران کاران شهرستان چرداول محصولی با کیفیت برداشت کرده و به بازار عرضه میکنند.
زعفران حداقل یک تا دو نوبت آبیاری در سال نیاز دارد و بسته به شرایط، برداشت آن در هر هکتار بین دو تا شش کیلوگرم متغیر است.
برداشت زعفران در مزارع شهرستانهای استان ایلام تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود امسال محصولی مرغوب و با بازارپسندی بالا روانه بازار مصرف شود.
