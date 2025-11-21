  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۸

شریفی‌پور: کمربند حفاظتی ماموخ سفلی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال تکمیل شد

سنندج- مدیرکل منابع طبیعی کردستان گفت: پروژه کمربند حفاظتی روستای ماموخ سفلی به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به پایان رسید تا از اراضی ملی حفاظت کند.

بهزاد شریفی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اتمام پروژه کمربند حفاظتی در مرز اراضی ملی روستای ماموخ سفلی شهرستان سنندج خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال با هدف حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه با هدف تفکیک و حفاظت از اراضی ملی در مرز زمین‌های مستثنیات و زراعی، به طول ۱۰ کیلومتر اجرا شده است.

شریفی‌پور با اشاره به اهمیت این پروژه در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، اظهار کرد: کمربند حفاظتی به عنوان یکی از اقدامات ضروری و زیرساختی در راستای وظایف حاکمیتی بخش منابع طبیعی، نقش مؤثری در تعیین دقیق حدود اراضی و جلوگیری از تجاوزات دارد.

وی افزود: این پروژه با اعتبار ملی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال و شامل نصب ۲۵۸ سازه بتنی (بنچ‌مارک‌های بتنی) در مرز اراضی ملی و اراضی کشاورزی روستای ماموخ سفلی اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان یادآور شد: تمامی مراحل این طرح با رعایت استانداردهای فنی و کیفیت بسیار بالا به انجام رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان خاطرنشان کرد: اجرای این کمربند حفاظتی در راستای صیانت از عرصه‌های ملی و ارتقای مدیریت پایدار منابع طبیعی در منطقه، گامی مؤثر به شمار می‌رود.

