بهزاد شریفی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اتمام پروژه کمربند حفاظتی در مرز اراضی ملی روستای ماموخ سفلی شهرستان سنندج خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال با هدف حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه با هدف تفکیک و حفاظت از اراضی ملی در مرز زمین‌های مستثنیات و زراعی، به طول ۱۰ کیلومتر اجرا شده است.

شریفی‌پور با اشاره به اهمیت این پروژه در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، اظهار کرد: کمربند حفاظتی به عنوان یکی از اقدامات ضروری و زیرساختی در راستای وظایف حاکمیتی بخش منابع طبیعی، نقش مؤثری در تعیین دقیق حدود اراضی و جلوگیری از تجاوزات دارد.

وی افزود: این پروژه با اعتبار ملی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال و شامل نصب ۲۵۸ سازه بتنی (بنچ‌مارک‌های بتنی) در مرز اراضی ملی و اراضی کشاورزی روستای ماموخ سفلی اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان یادآور شد: تمامی مراحل این طرح با رعایت استانداردهای فنی و کیفیت بسیار بالا به انجام رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان خاطرنشان کرد: اجرای این کمربند حفاظتی در راستای صیانت از عرصه‌های ملی و ارتقای مدیریت پایدار منابع طبیعی در منطقه، گامی مؤثر به شمار می‌رود.