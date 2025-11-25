اجرای ۵۷۸ کیلومتر کمربند حفاظتی در اراضی ملی کردستان

بهزاد شریفیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزی دقیق و مبتنی بر مطالعات میدانی برای اجرای این طرح، اظهار داشت: کمربند حفاظتی یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و تعیین دقیق حدود اراضی ملی است و در کاهش تعارضات و سوءاستفادهها نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود: اجرای کمربند حفاظتی علاوه بر مشخص کردن مرز اراضی ملی و مستثنیات، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب و دستاندازی سودجویان بوده و در مناطق در معرض ساختوساز یا فعالیتهای غیرقانونی، اهمیت دوچندان دارد.
وی بیان کرد: پروژههای کمربند حفاظتی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۴ در شهرستانهای مختلف اجرا شده و مجموع آن به حدود ۵۷۸ کیلومتر رسیده است.
شریفیپور اذعان کرد: بخشی از این اقدامات شامل اجرای ۲۸ کیلومتر و ۴۹ کیلومتر در سقز و در بانه ۳۹ کیلومتر، بیجار ۱۴ کیلومتر، قروه ۱۰۴ کیلومتر، سروآباد ۳۴ کیلومتر، دهگلان ۶ کیلومتر، سنندج اجرای سه گروه طرح به طول ۳۹، ۳۰ و ۲۳۵.۳ کیلومتر در دهها روستا انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اعلام کرد: در سال جاری نیز پروژه جدید کمربند حفاظتی در روستای ماموخ سفلی شهرستان سنندج با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و به طول ۱۰ کیلومتر اجرا شده است.
شریفیپور گفت: تداوم اجرای این طرحها نقش مؤثری در صیانت از اراضی ملی، کنترل تصرفات غیرقانونی و افزایش پایداری عرصههای طبیعی استان خواهد داشت.
نظر شما