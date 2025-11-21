به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین تشییع شهدای گمنام درگهان، حجت الاسلام حاجبی با بیان اینکه «شهدا برای امنیت و عزت ایران جان خود را تقدیم کردند»، اظهار داشت: شهادت این عزیزان تنها متعلق به یک نسل یا یک دوره خاص نیست، بلکه سرمایهای دائمی برای هویت و سربلندی ملت ایران است و مردم و مسئولان وظیفه دارند یاد و نام شهدا را زنده نگه دارند و راه آنان را در جامعه جاری سازند.
امام جمعه قشم افزود: تکریم شهدا تنها یک اقدام نمادین نیست؛ یک مسئولیت اجتماعی و دینی است. اگر امروز ما در آرامش و امنیت زندگی میکنیم، نتیجه ایثار کسانی است که بینام و نشان اما با قلبی سرشار از ایمان، جان خویش را فدای کشور کردند.
حجتالاسلام حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آرامگاه شهدای گمنام درگهان، گفت: «محل دفن شهدای عزیز نیازمند احداث یک بارگاه و ساماندهی شایسته است؛ بارگاهی در شأن این بزرگواران و مردم مؤمن درگهان.»
وی تأکید کرد که ایجاد یک فضای مناسب، امکان حضور، زیارت و برگزاری برنامههای فرهنگی را برای جوانان و خانوادهها فراهم میکند.
امام جمعه قشم همچنین خطاب به جوانان اظهار داشت: «شفافترین راه شناخت مسیر درست زندگی، مطالعه سیره و زندگینامه شهداست. اگر نسل امروز با شهدا ارتباط بگیرد، بسیاری از گرههای فکری و اخلاقی جامعه خودبهخود باز میشود.»
وی از خانوادهها، مدارس و نهادهای فرهنگی خواست تا آشنایی نوجوانان و جوانان با سیره شهدا را جدیتر دنبال کنند.
مراسم تشییع شهدای گمنام درگهان با حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان شهرستان برگزار شد.
نظر شما