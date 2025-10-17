جشنواره میگو در درگهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین و بزرگترین جشنواره میگو با هدف معرفی ظرفیتهای شیلاتی جزیره قشم و حمایت از صیادان و فعالان صنایع غذایی دریایی در بندر تاریخی رگهان برگزار شد.
این رویداد، برنامههایی متنوع از جمله مراسم عزاوا، جشنواره غذاهای محلی، آموزش آشپزی با میگو، نقاشی و سرگرمی ویژه کودکان، اجرای موسیقی سنتی عود، نمایشگاه عکس درگهان و تقدیر از قهرمانان واقعی دریا اجرا شد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، در آئین افتتاح جشنواره، آن را اقدامی ارزشمند در جهت معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی جزیره دانست و از دستاندرکاران آن قدردانی کرد.
حاجبی در ادامه سخنان خود، بر ضرورت معرفی فرهنگ اصیل درگهان تأکید کرد و اظهار کرد: درگهان تنها بازار کالا نیست، بلکه مهد فرهنگ، ایمان و مردمشناسی جنوب است. ما باید درگهان را به عنوان نماد فرهنگ بومی و مردم نجیبش به کشور معرفی کنیم، نه صرفاً به عنوان بندری تجاری.
وی اتحاد، همدلی و مهماننوازی مردم جزیره را سرمایهای ارزشمند دانست و افزود: دشمن نمیخواهد این صفا و برادری را ببیند، اما مردم قشم با اتحاد و محبتشان، چهره واقعی ایران اسلامی را به نمایش میگذارند.
