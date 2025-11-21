زلزله ۵.۷ ریشتری در پایتخت بنگلادش؛ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، حداقل فوت ۳ نفر در جریان زلزله ۵.۷ ریشتری که صبح جمعه پایتخت داکا و بخشهایی از بنگلادش را لرزاند، تأیید شده است.
آشیش کومار، افسر وظیفه ایستگاه پلیس بنگشال قدیمی داکا، گفت: در اثر زلزله، نرده یک ساختمان پنج طبقه فرو ریخت و سقوط کرد. دو نفر از عابران پیاده که نرده بر روی آنها افتاد، درجا کشته شدند. نفر سوم پس از انتقال به بیمارستان میتفورد جان باخت.
علاوه بر این، سه نفر نیز در این زلزله زخمی شدند زیرا ساکنان وحشتزده داکا هنگام لرزش ساختمانها و فرو ریختن برخی از سازههای موقت، از خانههای خود بیرون دویدند.
دهها خانه در داکا و سایر نقاط کشور متحمل خسارات مختلفی شدهاند.
صبح جمعه زلزلهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر داکا، پایتخت بنگلادش و بخشهایی از این کشور را لرزاند.
فرزانه سلطانه، کارشناس هواشناسی از اداره هواشناسی بنگلادش، گفت که این زلزله حدود ساعت ۱۰:۳۸ صبح به وقت محلی رخ داده است.
این کارشناس هواشناسی گفت که مرکز زمینلرزه ۱۳ کیلومتری شرق مرکز لرزهنگاری آگارگان در داکا، پایتخت بنگلادش، بوده است.
بنگلادش که در منطقه زلزلهخیز قرار دارد، مستعد زلزله است.
نظر شما