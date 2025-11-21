به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در یادواره شهدای روستای النگ با اشاره به جایگاه والای شهید گفت: «شهید اوج مبارزه با هوای نفس، اوج بندگی و اوج خدایی شدن است و پردهها از مقابل چشمان او کنار میرود.
وی افزود: «این شهدایی که امشب یادشان گرامی داشته میشود، مهاجران الیالله و از اولیای الهی هستند که خداوند درهای خاصی را برای آنان باز کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی گفت: اولاً وظیفه خودم میدانم تشکر کنم از همه عزیزانی که این نشست را شکل دادند، خصوصاً از برادر عزیزم سردار ساور که این زمینه را فراهم کردند تا امروز در این جلسه نورانی چند جملهای صحبت کنیم.
وی افزود: یادی کنیم از پدران و مادرانی که از دنیا رفتند و الان به ظاهر در جمع ما نیستند؛ اما هم شهدا بر این جلسه ناظرند و هم خانواده شهدایی که جسمشان در میان ما نیست اما روحشان ناظر و حاضر است.
شیرازی ادامه داد: خداوند هدف خلقت را اینگونه بیان میکند ما برای هر امتی پیامبری فرستادیم. هدف این بود، همه پیامبران از آدم تا حضرت ختمیمرتبت محمد بن عبدالله، هدفشان دعوت بشر به خدا بود. هدف دوم: ‘وَیَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ’؛ همه پیامبران آمدند که انسان طاغوت را نفی کند.
وی تأکید کرد: طاغوت یک معنا دارد؛ مثل فرعون، نمرود، ابوجهلها. امروز نیز استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی طاغوتاند… یک معنای دیگر طاغوت: هرچه مانع عبودیت انسان و مانع وصل شدن دلها به خدا شود. یک معنای دیگر: طاغوت، شیطان است. یک معنای دیگر: هوای نفس. گاهی خود انسان طاغوت میشود.
شیرازی افزود: قرآن میفرماید: ‘وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ…’ گاهی این هجرت را جسمانی معنا میکنند؛ هجرت از گیلان به خوزستان برای جنگ با دشمن، هجرت به سوریه برای جنگ با داعش. اما آیه یک باطن دارد: هجرت از نفس؛ هجرت از بیت نفسانی. کسی که با هوای نفس مبارزه کند، این هجرت از بیت نفس است. کسی که از خانه نفس خارج شود و به خدا وصل شود، میشود عبدالله. همه پیامبران برای این آمدند.
وی خاطرنشان کرد: شهید اوج مبارزه با هوای نفس را دارد. اوج بندگی، اوج خدایی شدن. از همه هواها و متعلقات مادی جدا میشود. فکر، ذکر و عملش خدا میشود. وقتی به این مقام رسید، قرآن میفرماید: ‘فَیُدْرِکَهُ…’ یعنی پرده کنار میرود؛ چشم حقیقتبین پیدا میکند. شهید مهاجر الیالله است. کسی که از بیت نفس عبور کرده، به رتبهای میرسد که حقایقی را میبیند که دیگران نمیبینند. این شهدایی که امشب این نشست به یاد آنان شکل پذیرفته، از همین گروهاند.
وی افزود: گاهی وصیتنامههای شهدا را مرور کنیم. مینویسند: ‘این آخرین سفر من است. برنمیگردم. من شهید میشوم.’ یکی از شهدای جوان در سوریه گفته بود: ‘من امروز رأس ساعت ده صبح شهید میشوم؛ قبل از آن نه.’ فرمانده گفت مگر میشود؟ گفت: ‘اجازه بدهید تا زندهام تعداد بیشتری از دشمن را به درک واصل کنم؛ نگران نباشید، تا ساعت ده شهید نمیشوم.’ ساعت ده، همان لحظهای که گفته بود، شهید شد.
شیرازی ادامه داد: در همین استان مازندران شهیدی نوشته بود: ‘این سفر پایانی من است. برمیگردم، اما شهید.’ مگر شهید سلیمانی ننوشته بود: ‘من دارم میروم؛ لحظات آخر است.
وی افزود: شهید سلیمانی درباره شهید یوسفاللهی، مسئول اطلاعات لشکر ثارالله، داستان دقیقی نقل میکند…
شیرازی با ذکر نمونههای متعدد از رشادت شهدا گفت: از این قصهها در جنگ زیاد داریم؛ در کرمان، گلستان، مازندران، مشهد، شیراز… همین دیروز تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب خاطرات همسر شهید سلطانعلی رونمایی شد.
وی تأکید کرد: شهید یعنی سیم وصل به خدا… خانواده شهید، در قیامت با شفاعت شهید، بدون حساب وارد بهشت میشوند.
شیرازی افزود: اینها درک شهید است… اگر دشمن نمیتواند بر این کشور مسلط شود، به خاطر نور همین شهداست.
