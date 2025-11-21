به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های آخرین نماز جمعه آبان ماه ۱۴۰۴ سمنان در مصلای این شهر ضمن گرامی داشت هفته بسیج و با بیان اینکه تفکر بسیجی باید در همه اقشار و گروه‌ها جاری و ساری شود، بیان کرد: روحیه بسیجی خنثی کننده توطئه‌ها و تهدیدات دشمن است.

وی با بیان اینکه بسیج یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) است، افزود: در شرایط جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران، اشاعه فرهنگ بسیجی و تفکر بسیجی مانع بزرگی بر سر راه توطئه‌های دشمنان است.

امام جمعه سمنان روحیه جهادی و شبکه گسترده مردمی را دو ویژگی بسیج دانست و تاکید کرد: بسیج، نیروی مردمی و الهی است که نقش تعیین کننده در آگاهی بخشی آحاد جامعه در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایفا می‌کند.

مطیعی با بیان اینکه جهاد تبیین و خنثی‌سازی تهدیدهای دشمن دو رکن دیگر بسیج است، ادامه داد: بسیج باید بیش از گذشته در صحنه‌ها حاضر باشد و نقش آفرینی کند.

وی هفته بسیج را فرصت خوبی برای تبیین خدمات این نیروی الهی دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته ما نشان داده که هر کجا بسیج به صحنه‌ها وارد شد، گشایش‌ها و خدمات خوبی را شاهد بودیم و این از برکات بسیج است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه بسیج شجره طیبه به تعبیر امام راحل (ره) است، گفت: بسیج در تمام عرصه‌ها از محرومیت زدایی تا خدمت رسانی به مردم، سیل و زلزله و حوادث غیر مترقبه و.. به عنوان نخستین گروه، حضور دارد و مردم از خدمات این نیرو، بهره مند هستند.

مطیعی با بیان اینکه پایگاه‌های بسیج و حلقه‌های صالحین بستر اصلی کادرسازی و تربیت نیروهای آینده انقلاب اسلامی نیز محسوب می‌شوند، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید فرمودند موضوع انسجام ملی باید در بسیج هم تقویت شود.